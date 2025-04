Wiele kobiet przed miesiączką dostrzega u siebie znaczny wzrost wagi. Puchną im nogi, czasami pojawiają się obrzęki powiek, czują się ociężałe. Dlaczego tak się dzieje i co z tym zrobić?

Puchnięcie przed okresem i wzrost wagi występują często u kobiet w wieku reprodukcyjnym i są naturalnym zjawiskiem. Wynikają z zatrzymywania płynów w organizmie wskutek zmian hormonalnych występujących w czasie fazy lutealnej cyklu miesiączkowego (faza ta trwa od owulacji do miesiączki). Wzrasta wtedy poziom progesteronu i gwałtownie maleje przed okresem. Zmienia się też poziom estrogenu.

Kiedy poziom estrogenu jest wyższy, nasze ciała mają tendencję do zatrzymywania wody. Progesteron, który jest wysoki w drugiej połowie cyklu, może spowolnić pracę przewodu pokarmowego, co również powoduje wzdęcia lub uczucie pełności

Największe obrzęki kobiety mogą zauważyć w pierwszym dniu miesiączki, jednak puchnięcie ciała może pojawiać się w ciągu kilku dni przed okresem. Miesiączkowe obrzęki mogą ustąpić dopiero po kilku dniach trwania okresu.

Niektóre kobiety skarżą się na występujące w tym czasie obrzęki (szczególnie nóg i twarzy), wzrost wagi oraz gwałtowne wahania nastroju, a także wzdęcia i uczucie ciężkości. Często te symptomy są związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego.

Dobra wiadomość jest taka, że z puchnięciem przed okresem da się coś zrobić. Aby zapobiegać przybieraniu na wadze, trzeba zwrócić uwagę na odżywianie oraz aktywność fizyczną. Z doraźną pomocą przyjdą zioła, które pozwolą usunąć z organizmu nadmiar płynów.

Jeśli chodzi o dietę, to przed miesiączką ważne jest unikanie produktów zatrzymujących wodę w organizmie, zwłaszcza słonych przekąsek. W drugiej fazie cyklu należy zredukować ilość spożywanej soli, a do diety włączyć pokarmy bogate w potas (banany, pomidory). Badania dowodzą, że odpowiednia podaż potasu przed okresem łagodzi objawy PMS i zwiększa poziom energii. Potas działa też moczopędnie, zapobiegając gromadzeniu wody w organizmie. Skoro przed miesiączką dokucza nam brzuch jak balon, to naturalnie należy unikać wzdymających produktów, jak kalafior, brokuły, brukselka, kapusta, gazowane napoje, które mogą tylko pogorszyć samopoczucie.

W celu zapobiegania wzrostowi wagi przed miesiączką polecane są zioła o działaniu moczopędnym:

Można pić je w formie naparów, odwarów, czasami dostępne są też gotowe soki (np. sok z pokrzywy lub sok z brzozy).

Na puchnięcie przed okresem można zastosować preparaty magnezu. Magnez zmniejsza zatrzymywanie wody i wpływa korzystnie na działanie układu nerwowego, dzięki czemu może łagodzić objawy PMS, takie jak drażliwość. Zanim jednak zdecydujesz się na regularną suplementację, powinnaś skonsultować się z lekarzem.

W trwającym 6 miesięcy badaniu opublikowanym na łamach pisma Fertility and Sterility dowiedziono, że umiarkowany wysiłek fizyczny przed miesiączką zmniejsza zatrzymywanie wody. Ta i inne prace jasno sugerują, że aktywność fizyczna przed miesiączką może zapobiegać puchnięciu i poprawiać samopoczucie w drugiej połowie cyklu.

Istnieją także doniesienia dowodzące, że techniki relaksacyjne, takie jak ćwiczenia oddechowe, medytacja, joga i masaże, mogą zmniejszyć objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Jeśli nic ci nie pomaga albo twoje dolegliwości nasilają się z każdym cyklem, skontaktuj się z ginekologiem.