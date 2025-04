Zdarza ci się oglądać swoje miejsca intymne? Wydaje ci się, że nie ma takiej potrzeby? Jesteś w błędzie – warto to robić regularnie, by nie przeoczyć niepokojących zmian. Co powinno nas zaniepokoić?

Plamki, guzki, zaczerwienienia miejsc intymnych

Wszelkie zmiany wyglądu waginy – plamki, torbiele, guzki, zmiany koloru warg sromowych czy wydzieliny z pochwy – powinny skłonić nas do wizyty u ginekologa. Aby je zauważyć, powinnyśmy przynajmniej od czasu do czasu przyglądać się tej części naszego ciała.

Każda kobieta obowiązkowo powinna znać naturalny wygląd swoich miejsc intymnych, ich wrażliwość na dotyk, zasady działania i funkcjonowania narządów rodnych. Tylko wtedy może wyłapać niepokojące objawy, zauważyć, że coś się zmieniło i że może to mieć negatywny związek z jej zdrowiem intymnym. Taka znajomość swoich miejsc intymnych powoduje, że pacjentka jest też w stanie lepiej dopełnić procedury terapeutycznej związanej ze stosowaniem żelów czy globulek dopochwowych – powiedział nam dr Tomasz Basta z Intima Clinic.

Doktor Basta opisał dla nas przypadki, które wiążą się ze zmianą wyglądu miejsc intymnych i które powinniśmy bezwzględnie skonsultować z lekarzem. Przeczytacie o nich w galerii.

