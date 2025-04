Znamiona, które mogą zniknąć same

Niektóre znamiona zmniejszają się, a nawet zupełnie zanikają wraz z upływem czasu. Warto je obserwować i czekać. Jeśli mimo wszystko potrzebne będzie wycięcie zmiany, odroczony zabieg będzie miał mniejszy zakres. Wiąże się to z mniej widoczną blizną i rzadziej występującymi powikłaniami. Znamię, które może zniknąć samoistnie to występujący u małych dzieci naczyniak płaski – czerwona plama niewystająca ponad poziom skóry, zwykle obecna na twarzy lub karku. Kolejne to naczyniak jamisty, sino-czerwony guzek występujący głównie na twarzy i we włosach. Również niektóre przebarwienia są leczone przez czas. Należą do nich ciemne plamy na policzkach pojawiające się w ciąży, czyli ostuda ciężarnych.

Można, ale nie trzeba

Prawie każde znamię, które z jakiegokolwiek powodu przeszkadza może zostać wycięte. Najczęściej przyczyną zgłoszenia się do chirurga jest nieestetyczny wygląd pieprzyków, zwłaszcza wypukłych i nadmiernie owłosionych. Znacznie wystające znamię, zwłaszcza zlokalizowane w miejscach drażnionych przez ubrania (np. kołnierzyk czy pasek od biustonosza)może często być uszkadzane i krwawić. Pozbycie się go raz na zawsze będzie wygodnym rozwiązaniem. Decyzja o wycięciu znamienia zawsze powinna być podejmowana po rozmowie z lekarzem, który rozważy korzyści i ryzyko powikłań.

Osoby z tendencją do przyrosłych blizn i bliznowców, mogą gorzej wyglądać po zabiegu niż przed!

Które znamię to czerniak?

Konieczność usunięcia znamienia podejrzanego o czerniaka nie budzi żadnych wątpliwości. Odkładanie zabiegu bywa przepłacone życiem!

Czerniakiem może być „pieprzyk”, który:

rośnie;

ma średnicę większą niż 6 mm;

krwawi;

ma niejednorodne zabarwienie, czyli obszary ciemniejsze i jaśniejsze;

posiada nierówne, postrzępione brzegi.

To, czy znamię na pewno jest czerniakiem, wiadomo dopiero po jego wycięciu i dokładnym zbadaniu pod mikroskopem. Nie ma mowy o wcześniejszej biopsji czy pobraniu wycinka. Zmianę zawsze usuwa się w całości, z marginesem zdrowej skóry. Inne postępowanie mogłoby spowodować rozsiew komórek nowotworowych. Osoby cierpiące na rodzinnie występujący zespół znamion dysplastycznych są poddawane kilku lub nawet kilkunastu zabiegom usuwania podejrzanych zmian skórnych, ponieważ często dochodzi u nich do rozwoju czerniaka.

