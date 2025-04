Delikatna strefa miejsc intymnych wymaga specjalnej pielęgnacji. Podpowiadamy, jakie preparaty pomogą Ci zadbać o zdrowie intymne.

Flora bakteryjna i pH miejsc intymnych są bardzo wrażliwe na zwykłe środki do mycia. Tradycyjne żele pod prysznic i do kąpieli wysuszają śluzówkę, niszcząc naturalną mikroflorę okolic intymnych. Prowadzi to do dyskomfortu fizycznego i zwiększenia podatności na infekcje intymne.

Aby prawidłowo zadbać o higienę i zdrowie miejsc intymnych, warto zacząć używać płynów do higieny intymnej. Ich odpowiednio skomponowany skład i dodatek substancji aktywnych o działaniu łagodzącym podrażnienia np. rumianku, lub wspomagających odbudowanie naturalnej flory bakteryjnej pomogą Ci utrzymać pełnię zdrowia.

Zobacz nasz przegląd płynów do higieny intymnej: