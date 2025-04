Każdy mężczyzna musi czasem zaryzykować, aby zdobyć to, czego pragnie. Warto zdecydować się na nieszablonowe zagrania i odważne posunięcia. Zawsze jednak trzeba pamiętać, aby zachować klasę, niezależnie od sytuacji. Wie o tym doskonale jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów i zdolny biznesmen, Dariusz Michalczewski, który zarówno na ringu, jak i w biznesie, nieraz stawiał wszystko na jedną kartę. Dzięki temu odniósł sukces.

– Stoczyłem wiele walk, niektóre bardzo ciężkie i zdarzało mi się znaleźć w niezłych tarapatach. Czasem trzeba podjąć ryzyko i wykonać zaskakującą, odważną akcję, by ostatecznie zwyciężyć. Zawsze jednak gram fair, to podstawowa zasada, tak w boksie, jak i w życiu. To najlepszy sposób na to, by zdobyć szacunek i uznanie – mówi Dariusz „Tiger” Michalczewski.

Cena za 100 ml to ok. 45 zł.

Reklama