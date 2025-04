Czym są mięśnie Kegla i gdzie się znajdują?



Katarzyna Połody-Skłodowska: Mięśnie Kegla to potoczna nazwa mięśni przepony miednicy. Stanowią one dno miednicy i mają za zadanie podtrzymanie narządów wewnętrznych jamy brzusznej i miednicy. Nazwa mięśni pochodzi od nazwiska doktora Arnolda Kegla, który określił ich rolę i opracował dla nich ćwiczenia napinające. W skład zespołu mięśni Kegla wchodzą głównie: mięsień łonowo-guziczny (rozpięty między spojeniem łonowym, a kością guziczną), mięsień łonowo-odbytniczy oraz mięsień biodrowo-guziczny. Prawidłowo działające mięśnie biorą udział w procesie wydalania stolca i moczu, zapobiegają wydalaniu moczu podczas kichania czy kaszlu, trzymają na swoim miejscu narządy rodne.

Reklama

Dlaczego powinnyśmy ćwiczyć mięśnie Kegla, szczególnie w ciąży?



Mięśnie Kegla należy ćwiczyć cały czas, aby zachowały sprawność i elastyczność. Samo wykonywanie codziennych czynności, takich jak chodzenie, niestety nie wystarczy. Nie wszystkie kobiety są świadome posiadania mięśni Kegla i konieczności ich ćwiczenia. Zdarza się, ze dopiero w ciąży panie zaczynają ćwiczyć te mięśnie, gdyż dowiadują się od położnej, lekarza czy ze szkoły rodzenia, że należy to robić. Organizm ciężarnych jest obciążany przez rozwijające się dziecko, zatem mięśnie przepony miednicy są szczególnie narażone na utratę elastyczności. W ciąży powiększa się macica, przybywa płynu owodniowego, rośnie dziecko, zwiększa się tym samym obciążenie mięśni.

Czy rodzaj porodu wpływa na kondycję tych mięśni? Jak długo po porodzie możemy zacząć ćwiczyć mięśnie Kegla?



Według najnowszych doniesień, to nie poród, a sama ciąża bardziej osłabia mięśnie Kegla. Poród naturalny zmniejsza ich napięcie dodatkowo, ale mamy też do czynienia z przypadkami znacznego osłabienia mięśni przepony miednicy nawet po ciąży ukończonej cięciem cesarskim. Sposób porodu na pewno wpływa na kondycję tych mięśni; przykładowo, w pozycji stojącej poród jest łatwiejszy i lżejszy. Odpowiednie parcie i sposób pracy z oddechem znacznie pomagają chronić nasze mięśnie. Po porodzie można ćwiczyć w zasadzie od razu – o ile kobieta jest w stanie to robić. Dodajmy, że wczesne rozpoczęcie ćwiczeń po porodzie pomaga w utrzymaniu prawidłowej statyki narządu rodnego.

Warto wiedzieć:

Czy przyczyny nietrzymania moczu mogą być przemijające?

Podpaski na nietrzymanie moczu - opinie o TENA Lady Slim Normal

Co robić, gdy samodzielne ćwiczenia nie pomagają?



Czasami okazuje się, że ciąża i trudny poród tak bardzo nadwyrężają nasze mięśnie, że trudno jest przywrócić im elastyczność. Może się wtedy zdarzyć, że kobieta będzie cierpieć z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu – sytuacji, w której do wycieku moczu może dochodzić podczas kichania, kaszlu, śmiechu, ćwiczeń fizycznych czy nawet podnoszenia dziecka. W takiej sytuacji, w ramach rehabilitacji mięśni dna miednicy warto sięgnąć po wsparcie medyczne – elektrostymulator. Wybierając odpowiedni sprzęt warto sprawdzić, czy urządzenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Jeżeli zatem po porodzie występują epizody nietrzymania moczu, a ćwiczenia wykonywane przez kobietę samodzielnie nie dają poprawy, elektrostymulator będzie jak najbardziej wskazany. Urządzenie to wysyła impulsy elektryczne i w ten sposób pomaga w powrocie do formy.

Jakie są konsekwencje posiadania wiotkich mięśni Kegla?



Słabe mięśnie Kegla znacznie obniżają jakość życia – przyczyniają się do problemów z wypadaniem narządów, mogą wystąpić problemy z nietrzymaniem moczu, nietrzymaniem stolca czy gazów.

Dodajmy jeszcze jeden ważny aspekt silnych mięśni Kegla, o którym nie wszystkie panie wiedzą – silne mięśnie przyczyniają się do poprawy życia seksualnego, zwiększając doznania obydwojga partnerów.

Dlaczego tak ważne jest napinanie mięśni Kegla podczas uprawiania sportu?



Ważne jest, aby o mięśnie dna miednicy dbać, ćwiczyć je, a także nie przetrzymywać moczu –opróżniać pęcherz moczowy wtedy, kiedy czujemy naturalną chęć parcia i oddania moczu.

Jeżeli uprawiamy sport związany ze skakaniem, musimy pamiętać, że podczas każdego odbicia jama brzuszna naciska na te mięśnie. Dlatego odbicia i skoki powinny być wykonywane przy napiętych mięśniach. Najnowsze badania towarzystw naukowych z zagranicy zajmujących się nietrzymaniem moczu mówią o tym, że wśród kilkunastoletnich dziewczynek uprawiających wyczynowo sporty, takie jak skoki na batucie (trampolinie), występuje problem nietrzymania moczu. Prawdopodobnie nikt nie zwrócił im uwagi na to, że podczas skoku powinny mieć napięte mięśnie Kegla. Dzięki temu, ciężar nie powodowałby dodatkowego osłabienia mięśni podczas skoków.

Dowiedz się także: Nietrzymanie moczu – wszystko co chciałabyś o nim wiedzieć

W jaki sposób możemy ocenić napięcie naszych mięśni Kegla?



Mamy różne wersje i różne instrukcje ćwiczeń. W Lawendowej Szkole Rodzenia uczymy ćwiczyć napięcia stopniowanego. Na początku, aby zlokalizować te mięśnie, należy spróbować powstrzymać strumień moczu podczas wizyty w toalecie – gdy to się uda, to znaczy, że mięśnie Kegla są napięte. Istotne jednak, by próbę taką wykonać tylko raz, a nie ćwiczyć stale podczas oddawania moczu. Mogłoby to spowodować powikłania związane z niedostatecznym opróżnianiem pęcherza moczowego. Pamiętajmy, że ćwiczymy przy pustym pęcherzu.

Na czym polegają ćwiczenie napięcia stopniowanego?



Ćwiczenie poprzez napięcie stopniowane wygląda następująco: napinamy stopniowo mięśnie dna miednicy (gdzie największe napięcie określamy jako napięcie na 5). Chwilę wytrzymujemy w maksymalnym napięciu i stopniowo rozluźniamy. Ta metoda ćwiczeń może wydać się dość trudna, nie jest jednak niemożliwa do wykonania. Ćwiczenia wykonujemy w kilku seriach po 5 napięć. W miarę zyskiwania wprawy możemy dojść nawet do 20 napięć w jednej serii. Wykonujemy kilka serii dziennie, w różnych sytuacjach – na stojąco, na leżąco, na siedząco. Ćwiczenie nie jest widoczne, także można ćwiczyć wszędzie. Ważne jest, żeby kobieta w ogóle ćwiczyła, dla własnego zdrowia i komfortu.

Polecamy: Jak ćwiczyć mięśnie Kegla?

Reklama

Źródło: informacja przesłana przez ntm24.pl/ jg