Moc uśmiechu… czyli uśmiech od strony psychologicznej

Uśmiech jest swoistym magnezem, który przyciąga inne osoby. Kiedy podczas rozmowy uśmiechamy się do siebie, możemy mieć pewność, że spotkanie będzie samą przyjemnością, a relacja między partnerami o wiele swobodniejsza.

Z drugiej strony pozwala on na rozładowanie napięcia, wprowadza w dobry nastrój i gwarantuje wzajemną serdeczność. Sprawia również, że czujemy się bardziej pewnie i atrakcyjnie – w szczególności wtedy, gdy celem jest zaimponowanie innej osobie.

Dodatkowo pogodny wyraz twarzy sprawia, że inni odbierają nas jako osoby pozytywnie nastawione do świata, przyjazne, serdeczne i otwarte. Nie wolno również zapominać, że to właśnie za sprawą uśmiechu młodnieje nie tylko nasz umysł, ale przede wszystkim ciało.

Uśmiech kluczem do sukcesu

Z uśmiechem na twarzy możemy zdziałać o wiele więcej niż z naburmuszoną miną. Warto zachować go np. podczas rozmowy w sprawie pracy. Chociaż dla każdego jest to niezwykle stresujący moment, właśnie uśmiechem można zdobyć przychylność przyszłego pracodawcy (chociaż nie należy przesadzać, by nie zostać posądzonym o brak powagi).

Uśmiechające się osoby wydają się bardziej kreatywne, kompetentne i entuzjastycznie nastawione do spełniania nowych zadań. Należy jednak pamiętać, że przyszły szef zawsze rozpozna sztuczny uśmiech, który zostanie odebrany jako brak profesjonalizmu i lekceważący stosunek do nowego stanowiska.

Jak dbać o zęby?

Musimy pamiętać, że nasz uśmiech powinien sprawiać przyjemność również drugiej osobie – dlatego tak ważne jest, aby nasze zęby były zawsze zdrowe i zadbane. Osiągnięcie takiego efektu nie jest wcale takie trudne.

Metod jest kilka. Najprostszą jest stała opieka lekarza stomatologa. Na wizyty kontrolne najlepiej umawiać się raz w miesiącu, dzięki czemu nikogo nie zaskoczy żadna nieprzyjemna dolegliwość.

Równie ważne są domowe sposoby na piękny uśmiech. Zęby należy szczotkować przynajmniej trzy razy dziennie, tyle samo razy należy płukać je specjalnym płynem oraz nitkować.

Inna możliwością są nowoczesne zabiegi stomatologii estetycznej. I tutaj wybór jest bardzo duży – od usuwania kamienia nazębnego przez stosowanie licówek porcelanowych, aż do wybielania zębów (metodą nakładkową lub lampą).

