Po czym poznać ostre zapalenie gardła?

Szczególnie w okresie jesienno- zimowym kolejki do lekarzy zajmują ogólnie zdrowe, młode osoby, które nie mogą sobie poradzić z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Najczęściej są to schorzenia o łagodnym, choć męczącym przebiegu i które ustępują samoistnie. Warto jednak wiedzieć, jak objawia się ostre zapalenie gardła, by zareagować, gdy jest taka potrzeba.