Podologia - pedicure dla wymagających

Podologia to specjalizacja, która zdobywa ostatnio coraz większa popularność. Zwraca bowiem uwagę nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na stan zdrowia stóp. Czym zajmuje się ta dziedzina medycyny? Przeczytaj!



fot. Fotolia



Kiedy warto wybrać się do podologa?

Wszelkie infekcje, bolesność i zniekształcenia w obrębie stóp powinny być skonsultowane ze specjalistą. Niepokojące objawy, które powinny skierować nas na medyczny pedicure, to m.in.:

nadmierne rogowacenie i przesuszenie skóry na podeszwach stóp,

pękające pięty,

odciski z towarzyszącym im uszkodzeniami skóry,

modzele

wrastające paznokcie

Wizytę w gabinecie podologa zaleca się także osobom chorym na cukrzycę, otyłym oraz kobietom w ciąży.

Jak wygląda wizyta u podologa?

Podczas wizyty specjalista stawia diagnozę i omawia plan leczenia, udziela rad dotyczących właściwej domowej pielęgnacji oraz, jeśli to konieczne, ustala plan przyszłych wizyt. Niektóre schorzenia wymagają bowiem dłuższej kuracji i stałej kontroli.

Zabiegi podologiczne na NFZ?

Choć zabiegi podologiczne są odpowiedzią na medycznie zdiagnozowane problemy, nie są one niestety refundowane przez NFZ. Bezpieczeństwo i sterylność leczniczego pedicure przyczynia się jednak do zwiększania jego popularności oraz sprawia, że coraz więcej osób nawet na tradycyjny pedicure wybiera się właśnie do podologa.

Na podstawie materiałów prasowych Ośrodka Medycznego Osteomed