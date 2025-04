Cholesterol – kiedy jego poziom jest zbyt wysoki?

W organizmie człowieka występuje dobry cholesterol o symbolach HDL (poniżej 40 – poziom niski, duże ryzyko dla zdrowia, od 60 wzwyż – poziom optymalny, prawidłowy) oraz zły – LDL (od 100 do 130 – poziom prawidłowy, 130 – 160 poziom podwyższony, ponad 160 – poziom zbyt wysoki).

Poza tym jest jeszcze cholesterol tzw. całkowity (poniżej 200 – poziom prawidłowy, powyżej 200 – poziom zbyt wysoki) i trójglicerydy (poniżej 150 – poziom prawidłowy, powyżej 150 – poziom zbyt wysoki).

Dlaczego masz podwyższony cholesterol?

Główne przyczyny podwyższonego cholesterolu to: nadciśnienie, otyłość, stres, cukrzyca, niewłaściwa dieta, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów. Ważne też jest, aby nie unikać ruchu i zadbać o właściwą dietę.

Nie da się całkowicie wyeliminować złego cholesterolu z diety, ale można go znacznie ograniczyć i zmniejszyć jego poziom. Do rodzajów pokarmów zawierających duże ilości cholesterolu zaliczamy: jajka, a dokładniej ich żółtka, podroby, pokarmy o dużej zawartości tłuszczów zwierzęcych, jak: tłuste mięsa i wędliny, masło, śmietana, pełnotłuste mleko i jego przetwory.

W miarę możliwości należy korzystać z olejów, zwłaszcza rzepakowego i oliwy z oliwek, a także z miękkiej margaryny. Zaleca się też spożywanie tłustych ryb morskich, które zawierają duże ilości kwasów omega-3, skutecznie obniżających poziom złego cholesterolu w organizmie. Poza tym należy jeść dużo owoców i warzyw, pełnoziarnistych produktów zbożowych, grubą kaszę, orzechy, migdały, pestki słonecznika, ponieważ te produkty zawierają cenny błonnik, ograniczający przyswajanie złego cholesterolu. Należą też do antyoksydantów, zapobiegających powstawaniu płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Podobne działanie wykazuje siemię lniane, otręby czy czosnek.

Ćwiczenia przeciw cholesterolowi



Jak już było wspomniane, bardzo ważne jest regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych, które obniżają poziom całkowitego cholesterolu, a także poziom złego. Mogą to nawet być dość częste spacery. Nie musi to być sport o dużej intensywności. Ważny jest jak najczęstszy ruch, w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

Pij wodę!

Innym sposobem obniżania poziomu złego cholesterolu jest na przykład wypijanie od 5 do 10 szklanek wody dziennie, najlepiej przegotowanej lub lekko mineralizowanej, niegazowanej, co pobudzi nerki do wydajniejszej pracy, a co za tym idzie, do wydalania substancji szkodliwych, jako że są to przecież organy oczyszczające organizm.

Można też przygotować miksturę: 12 lasek cynamonu z 6 szklankami ciepłej przegotowanej wody, dodając dwie łyżeczki miodu. Całość należy dokładnie wymieszać i pić 3-4 razy dziennie po pół szklanki.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.