Przez całe nasze życie co 4 z nas doświadczy pokrzywki. Dużo większą szansę na pokrzywkę mają osoby ze skłonnościami alergicznymi. Wyróżnia się dwa rodzaje pokrzywki – ostrą występującą do 6 tygodni i przewlekłą. Pokrzywka ostra występuje częściej, zwłaszcza u dzieci i młodych dorosłych; natomiast pokrzywka trwająca dłużej niż 6 tygodni występuje najczęściej u kobiet w średnim wieku, i bardzo trudno jest ustalić jej przyczynę.

Pokrzywkę mogą powodować różne substancje i sytuacje:

pokarmy: przede wszystkim orzechy, owoce morza, pszenica, jaja, mleko i soja, a także owoce,

dodatki do żywności, środki konserwujące – benzoesan i glutaminian sodu, barwniki,

leki: antybiotyki, leki znieczulające miejscowo, aspiryna,

użądlenie przez owada (osę, pszczołę),

infekcje: wirusowe zapalenie wątroby, mononukleoza zakaźna, zakażenie wirusem HIV, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego,

w przebiegu choroby posurowiczej, która obecnie zdarza się rzadko, jednak może wystąpić jako działanie niepożądane niektórych leków.

Odmienną postacią pokrzywki jest tak zwana pokrzywka fizyczna. Czynnikiem wywołującym powstanie bąbla pokrzywkowego jest np. ucisk przez ubranie, ciepło, światło fizyczne czy nawet wysiłek fizyczny.

W przypadku pokrzywki bardzo ważny jest czynnik psychiczny. Stres emocjonalny może nasilać zmiany skórne w przebiegu pokrzywki przewlekłej.

Przyczynę pokrzywki ostrej można stosunkowo łatwo odkryć, ponieważ związek z przyjmowanymi lekami czy pokarmami jest bardzo charakterystyczny. Jednak w przypadku pokrzywki przewlekłej przyczynę udaje się ustalić tylko w 5-20%. Ponieważ pokrzywka przewlekła może być także objawem ciężkich i poważnych chorób to należy te choroby wykluczyć. Są to między innymi nowotwory złośliwe, choroby autoimmunologiczne, przewlekłe zapalenie wątroby i zapalenie tarczycy.

Ratunku piecze!

W leczeniu stosuje się przede wszystkim leki antyhistaminowe (Zyrtec, Clemastinum, Tefast). Najczęściej są one skuteczne, ale mogą powodować występowanie różnych działań niepożądanych takich jak: senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, zwiększony apetyt, nudności, wymioty. Leków tych nie należy stosować u mężczyzn z przerostem prostaty, a także u osób przyjmujących leki antyarytmiczne.

Glikokortykosteroidy są używane w ostrej postaci pokrzywki, jeśli towarzyszą jej inne objawy tj.: duszność, czy spadek ciśnienia tętniczego.

Od niedawna dostępne są także leki przeciwleukotrienowe, które są szczególnie skuteczne w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (czyli o nieznanej przyczynie). W pokrzywce fizycznej związanej z ciepłem uciskiem i słońcem stosuje się ketotifen.

Pokrzywka, poza tym że jest chorobą bardzo dokuczliwą, zazwyczaj nie jest niebezpieczna dla zdrowia. Jednak w niektórych przypadkach, z towarzyszącą dusznością lub wstrząsem anafilaktycznym stanowi zagrożenie życia i wymaga natychmiastowego leczenia.

