Co to jest stan przedrakowy?

Stan przedrakowy jest to etap przemiany komórki (metaplazji) ze zdrowej w komórkę nowotworu. Stan przedrakowy nie jest jeszcze nowotworem, a przemianę w raka można teoretycznie zatrzymać lub zapobiec jego powstaniu. Tak więc - jak wielu twierdzi - nie jest to zależność na zasadzie stwierdzenia: „Mam stan przedrakowy, więc na pewno będę mieć nowotwór”.

Pojęcie „stanu przedrakowego” powstało w oparciu o doświadczenie kliniczne lekarzy oraz o dane statystyczne. Poza tym nowotwór rozpoczyna się na poziomie jednej małej komórki – im bardziej niedojrzała jest ta komórka, tym większe prawdopodobieństwo, że przerodzi się ona w nowotwór. Ma bowiem duży potencjał do rozwoju w każdym kierunku – kierunek nowotworowy to tylko jedna z opcji rozwoju. Choroby i zmiany określane jako stany przedrakowe są w dużej mierze zbudowane właśnie z takich niedojrzałych komórek, przez co mają większą szansę na przerodzenie się w nowotwór.

Stan przedrakowy nie jest więc „gwarancją” na powstanie raka, jest jedynie ostrzeżeniem, że musisz bardziej dbać o własne zdrowie i obserwować swój organizm.

Stan przedrakowy a genetyka

Występowanie nowotworów złośliwych w rodzinie - jakiegokolwiek narządu, niekoniecznie tylko raka jelita grubego - ma wpływ na większą predyspozycję genetyczną do zachorowania na raka. Udowodniono, że istnieje wiele genów, których mutacja - często przekazywana rodzinnie - może powodować transformację nowotworową zdrowych komórek. W zależności od tego, który gen zostanie uszkodzony, przemianie nowotworowej ulegnie odpowiedni typ komórek i tkanek (np. gen BRCA w raku piersi).

Przede wszystkim należy przestrzegać zaleceń lekarzy dotyczących zdrowego życia.

Do profilaktyki polipów jelita grubego zaliczamy:

zaprzestanie palenia papierosów,

wprowadzenie większej ilości warzyw , owoców i naturalnych produktów do codziennej diety ,

, owoców i naturalnych produktów do codziennej , rezygnacja z picia alkoholu i stosowania narkotyków,

i stosowania narkotyków, unikanie nadmiernego szkodliwego promieniowania (w tym także rentgenowskiego),

aktywność fizyczną ,

, redukcję masy ciała.

Odwiedzaj lekarza regularnie

Bardzo ważne są regularne kontrolne badania i wizyty lekarskie. Polipy jelita grubego należą bowiem do chorób przewlekłych – po wycięciu mogą odrastać. Należy zatem często (według wskazań lekarskich) kontrolować postęp choroby. Zaniedbanie chociażby jednej wizyty może skutkować nowym wysiewem zmian chorobowych i potencjalnym zagrożeniem przemianą nowotworową.

Jeśli pomiędzy umówionymi wizytami lekarskimi pojawią się niepokojące objawy, nie zwlekaj, ale od razu zgłoś się do lekarza i poinformuj o swoich dolegliwościach. Dzięki szybkiej interwencji będziesz mógł otrzymać nie tylko fachową poradę, ale (w razie konieczności) specjalistyczną pomoc.

