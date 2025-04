Badanie tętna (potocznie zwanego pulsem) to jeden z najprostszych testów określających kondycję serca. Co więcej - pomiar tętna możesz zrobić sobie sama, choćby w tej chwili! Dowiedz się, jak w prawidłowy sposób zmierzyć sobie puls.

Jak prawidłowo wykonać pomiar tętna?

Przygotuj stoper, a potem poszukaj miejsca, w którym czujesz wyraźny puls. Najłatwiej je znaleźć na:

tętnicy szyjnej – z boku szyi, w zagłębieniu tuż pod żuchwą;

– z boku szyi, w zagłębieniu tuż pod żuchwą; tętnicy promieniowej – na nadgarstkach.

Przyłóż tam 2 palce i przez 20 sekund licz uderzenia tętnicy. Pomnóż wynik przez 3, a uzyskasz liczbę uderzeń na minutę.

Wyniki porównaj z wartościami prawidłowego pulsu dla różnych przedziałów wiekowych.

Co może być przyczyną podwyższonego lub obniżonego tętna?

Tętno to ruch naczyń krwionośnych, który odzwierciedla częstość skurczów serca. Gdy się zdenerwujesz albo zmęczysz, puls przyspiesza. Jeśli jesteś spokojna albo śpisz – zwalnia. Dlatego pamiętaj, że jeden nieprawidłowy pomiar nie jest powodem do niepokoju. Jeśli jednak mimo wypoczynku taka sytuacja powtarzać się będzie przez kolejne 3 dni, idź do lekarza.

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu