Pomysł na oryginalną pamiątkę z okresu ciąży!

Oryginalna pamiątka z czasu ciąży

Ciąża to jedno z najwspanialszych doświadczeń w życiu kobiety. To stan tyleż fizjologiczny, co metafizyczny. Bo macierzyństwo jest fenomenem. Nie dziwi zatem fakt, że wiele przyszłych mam pragnie zatrzymać te cudowne chwile, złapać je w kadr, unieruchomić. Tak, aby oparły się upływowi czasu.

Zatrzymać chwile ciąży

Wszystkie mamy z uśmiechem i z nieskrywanym wzruszeniem wracają pamięcią do początków macierzyństwa – do czasu ciąży. Doskonałą pamiątką tych niepowtarzalnych chwil, gdy kobieta dzień po dniu przygotowuje się do roli matki, są mateczniki - gipsowe odlewy popiersi ciążowych. Te oryginalne rzeźby stanowią namacalną pamiątkę magicznych dziewięciu miesięcy, odzwierciedlając realny kształt i wielkość ciążowego brzuszka.

Trzy kroki do pamiątki na lata

Odlew brzuszka ciążowego to niebanalna pamiątka na lata. Matecznik wymaga od osoby wykonującej rzeźbę maksymalnej precyzji i wysublimowanego zmysłu artystycznego. W pierwszym etapie, trwającym około 10 minut, nakłada się na popiersie kobiety cienką warstwę gipsu medycznego (całkowicie bezpiecznego zarówno dla ciężarnej, jak i nienarodzonego maleństwa).

Etap drugi obejmuje powstawanie pozytywu i przebiega w pracowni artystycznej. Tam powstaje gładki odlew, który w 100 % odwzorowuje brzuszek przyszłej mamy.

Trzecim i ostatnim krokiem jest malowanie rzeźby. Ozdabianie matecznika jest procesem czasochłonnym (może potrwać nawet kilka tygodni!).

Warto dodać, że wygląd matecznika (wzór i kolor) jest w pełni dostosowany do wymagań przyszłej mamy.

Piękne i praktyczne

Kolor i wzór matecznika zależy od upodobań przyszłej mamy. Można zastosować różne techniki malarskie, tak by ta wyjątkowa pamiątka mogła stanowić doskonałą dekorację wnętrza. Odlew brzuszka ciążowego może być idealnym elementem ozdobnym w domu. Dzięki oprawieniu matecznika w ramy, odlew zatraca swój stricte rzeźbiarski charakter i staje się cudownym, przestrzennym obrazem.

