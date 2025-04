Badanie, obejmujące 7 610 palaczy, opublikowano w magazynie Cancer.

Palenie w ciągu pierwszych 30 minut po obudzeniu się podwaja już i tak wysokie ryzyko zapadalności na raka płuc. Przedstawiciele organizacji Cancer Research w Wielkiej Brytanii przypuszczają, że ludzie szybko sięgający po papierosy mogą wdychać więcej dymu do swoich płuc.

Badacze z Penn State College of Medicine w USA porównali grupę 4 776 palaczy chorujących na raka płuc z grupą 2 835 palaczy bez nowotworu. Jak się okazało, osoby zapalające papierosa w ciągu pierwszych 30 minut po przebudzeniu były o 79% bardziej predysponowane do zachorowania na raka niż ci, którzy sięgnęli po papierosa co najmniej godzinę później.

Naukowcy zauważyli, że efekt ,,czas na pierwszego papierosa” nie zmienił się nawet wtedy, gdy palacze statystycznie dostosowali się do zmiany innych czynników takich jak liczba papierosów wypalanych w ciągu dnia.

Z kolei inne badanie opublikowane w tym samym magazynie objęło 1 850 palaczy, z których 1 055 cierpiało na nowotwory głowy i szyi. Wyniki badania ukazały tendencję, zgodnie z którą osoby palące w czasie pół godziny od przebudzenia były o 55% bardziej narażone na ryzyko rozwinięcia nowotworu niż ci, którzy wstrzymali się z tą czynnością na co najmniej godzinę.

Twórcy badania nie są jednak pewni co do wyjaśnienia tego związku.

Dr Joshua Muscar prowadzący badanie powiedział: ,,Pierwsza grupa może mieć wyższy poziom nikotyny i prawdopodobnie innych toksyn tytoniu, może też być bardziej uzależniona niż palacze odkładający palenie na co najmniej godzinę później”.

Zdaniem profesora Roberta Westa z organizacji Cancer Research z Wielkiej Brytanii palacze, którzy sięgają po papieros wkrótce po przebudzeniu mają tendencję do palenia w sposób bardziej intensywny. ,,Najbardziej logicznym wnioskiem z tego badania jest fakt, że im wcześniej palacz sięga po papierosa, tym więcej dymu tytoniowego wciąga do swoich płuc, zwiększając tym samym ekspozycję na czynniki chemiczne wywołujące nowotwór. To odkrycie mogłoby pomóc w ustaleniu poziomu ekspozycji na tytoń bardziej niż w samej kontroli dziennego wypalenia papierosów”.

