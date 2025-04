Słońce ostatnio nas bardzo rozpieszcza. Chętnie korzystamy z jego dobrodziejstw, ale równie często przesadzamy z kąpielami słonecznymi, co skutkuje późniejszymi oparzeniami i zmianami skórnymi. Osoby wrażliwe zaś, z chwilą pojawienia się słonecznej pogody, muszą unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słońca, gdyż to grozi zaostrzeniem się objawów schorzeń i alergii skóry.



Do kręgu fotodermatoz, czyli chorób skóry wywołanych przez promienie słoneczne,

zaliczamy posłoneczne zapalenie skóry. Dolegliwość ta, ma różne postacie. Może przebiegać

jako wyprysk słoneczny, actinic reticuloid oraz przetrwałe odczyny świetlne.

Wyprysk słoneczny

Wyprysk słoneczny miewa dwie postacie – ostrą i przewlekłą. Zmiany skórne zwykle

są zlokalizowane na odsłoniętych częściach ciała, rzadziej na zasłoniętych. Są to duże,

czerwonawe, czerwono-fioletowe plamy, o nieregularnych brzegach i fakturze, łuszczące się. Jeśli wyprysk słoneczny przechodzi w fazę przewlekłą, wówczas określany jest przetrwałym

odczynem świetlnym.

Actinic reticuloid

Actinic reticuloid to choroba skóry o ciężkim przebiegu. W zdecydowanej większości dotyczy

mężczyzn po 60. roku życia. Zmiany skórne są ciemnego koloru, brązowo-czerwonawego,

przypominają grubą, silnie pomarszczoną skórę, z głębszymi bruzdami. Zmiany zlokalizowane

są na twarzy, karku i rękach, czyli miejscach stale odkrytych. Co jakiś czas obejmują całe

ciało, niezależnie od tego czy jest ono ubrane, czy nie. Skóra w miejscu zmian grubieje i twardnieje pod wpływem drapania. Mogą się również pojawić wypukłe przebarwienia i owrzodzenia na skórze. Actinic reticuloid nierzadko współwystępuje z alergiami na:

metale, jak chrom, kobalt i nikiel,

chemikalia,

konserwanty,

aromaty.

Leczenie fotodermatoz

Leczenie tych fotodermatoz obejmuje unikanie ekspozycji na promienie słoneczne,

stosowanie kremów z wysokim filtrem UV. Poleca się również naświetlanie małymi dawkami

promieni ultrafioletowych, w celu „hartowania” skóry. Ponadto do diety trzeba włączyć

produkty bogate w beta-karoten lub suplementować go w formie tabletkowej, zwłaszcza w

okresie od wiosny, do jesieni. Ciężkie reakcje są tłumione lekami immunosupresyjnymi, czyli

osłabiającymi reakcje odpornościowe.

Do bogatych źródeł beta-karotenu w pożywieniu, zaliczamy przede wszystkim warzywa i owoce o kolorze zielonym, czerwonym, pomarańczowym i żółtym. Są to w szczególności:

brokuły, szpinak, kalafior, kapusta włoska, czerwona kapusta, brukselka, groszek, szparagi,

marchewka, nać pietruszki, sałata, buraki, botwinka, pomidory, dynia, morele, nektarynki, brzoskwinie, mango, melon, wiśnie, rzepa, jarmuż, liście mleczy, cykoria, suszone śliwki.

Można także stosować preparaty z beta-karotenem dostępne w aptekach.

