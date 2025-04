Posłuchaj muzyki i zrelaksuj się w czasie ciąży

Czas na relaks w ciąży

Przyszłe mamy powinny otaczać siebie i rodzące się w nich życie wyjątkową troską i opieką, powinny unikać sytuacji nerwowych, zapewnić sobie oraz maleństwu maksimum komfortu i spokoju. Zdarza się jednak i tak, że okres ciąży, choć przepełniony radosnym oczekiwaniem, bywa doświadczeniem stresującym.

Lęk o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, konflikty rodzinne i zawodowe, poczucie niepewności i utrata bezpieczeństwa wpływają negatywnie na przyszłą mamę i jej maleństwo. Nie od dziś bowiem wiadomo, że dziecko noszone pod sercem jest wyjątkowo wrażliwe i odczuwa każdą emocję matki.

Unikaj stresu!

Stan emocjonalny kobiety ciężarnej zmienia się wraz postępem ciąży. Nieskrywana radość wynikająca z faktu bycia mamą miesza się z lękiem i przemęczeniem. Obawy, niepokoje i zmienność nastroju, tak typowe dla „stanu ciężkości”, mogą wywoływać napięcie. A długotrwałe doświadczanie stresu wpływa destruktywnie na maluszka.

Naukowcy przekonują, że narażanie nienarodzonych dzieci na długotrwałe działanie hormonu stresu jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego maluszka. Zbyt wysoki poziom negatywnych emocji może powodować niepokój, płaczliwość, kłopoty ze snem, często jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju maluszka.

Odpręż się

Jeśli chcesz dać swojemu nienarodzonemu jeszcze dziecku wszystko, co najlepsze i pragniesz stworzyć mu najdoskonalsze warunki rozwoju – odpręż się. Tylko wypoczęta, spokojna, zrelaksowana mama potrafi w pełni cieszyć się stanem błogosławionym, z radością i skupieniem przygotować się do porodu, połogu i macierzyństwa.

Aby osiągnąć stan całkowitego relaksu, odzyskać utraconą energię i zyskać motywację do działania, warto poznać techniki poprawnego odpoczynku.

Dlaczego warto?

Aby zapewnić sobie i maleństwu dobre samopoczucie, warto sięgnąć po muzykę. Zapewnia ona pełne fizyczne i psychiczne odprężenie przyszłej mamy i jej maleństwa. Zmniejsza się napięcie mięśniowe, spada ciśnienie krwi, następuje spowolnienie oddechu. Przyszłe mamy nabierają sił, odzyskują chęć do działania i rozładowują napięcie.

Dzięki temu mogą w pełni skupić się na maleństwie, cieszyć się jego aktywnością, obdarowywać go uczuciem i, dzień po dniu, budować z dzieckiem więź emocjonalną.

I wszystko gra!

Dobrym przykładem będzie nagranie Relaks w ciąży, która wprowadza przyszłe mamy w stan pełnego odprężenia. Odpowiednio dobrana muzyka, przyjemny głos lektora, specjalnie przygotowany scenariusz oraz zastosowanie bezpiecznej i efektywnej technologii dudnień różnicowych gwarantują pełen sukces.

Nowością jest wprowadzenie do przygotowanej sesji Twojego imienia. Tylko teraz możesz relaksować się, słysząc w tle nagrania swoje imię! To wzmacnia efekt odprężenia i sprawia, że czujesz się wyjątkowa, wyróżniona, niepowtarzalna.

Pamiętaj, że odprężona i szczęśliwa mama to zdrowe i szczęśliwe dziecko.

