Potas - pierwiastek bliski sercu

Potas to dobrze nam znany pierwiastek. Podobnie, jak magnez stał się bardzo modny, w diecie współczesnego, żyjącego w pośpiechu, człowieka. Dlaczego go tak cenimy? To minerał będący składnikiem soli (elektrolitów) w organizmie człowieka, dzięki którym możliwe jest zachowanie równowagi płynowej ustroju...

Fot. Depositphotos



Role potasu



Potas jest niezbędny człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania, bowiem bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych organizmu, dzięki którym możliwe jest zachowanie jego homeostazy, czyli równowagi. Jako składnik elektrolitów, warunkuje prawidłowy bilans płynów oraz syntezę białek, a tym samym zachowanie ciśnienia tętniczego krwi na normalnym poziomie. Wpływa na wydalanie nadmiaru sodu z organizmu, a więc zapobiega obrzękom i nadciśnieniu, wspomaga jego leczenie, a ponadto uspokaja serce. Jest pomocy w terapii zaburzeń rytmu serca i „kołatania” serca z powodu przewlekłego stresu. Ponadto bierze udział w przekazywaniu

impulsów nerwowych, łagodzi bolesne kurcze mięśni razem z magnezem oraz poprawia funkcjonowanie mięśni i nerwów. Jest też potrzebny we krwi, ponieważ usprawnia wędrówkę dwutlenku węgla i innych metabolitów, w celu wydalenia ich z organizmu. Bierze jeszcze udział w dostarczeniu tlenu do centralnego układu nerwowego.

Dzienne zapotrzebowanie na potas:

dzieci (1 - 3 lata) – 3,000 [mg]

dzieci (4 - 8 lata) – 3,800 [mg]

młodzież (9-18lat ) – 4,500 [mg]

dorośli (powyżej 18 lat) – 4,700 [mg]



Objawy niedoboru



Dotyczą wszelkich narządów, czy układów, dla których potas jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania. Na ogół pierwsze objawy niedoboru tego minerału, to uczucie zmęczenia, senności, obniżonej wydolności, osłabienie mięśni, spadek odporności, bóle i zawroty głowy. Pojawia się także zatrzymanie tzw. retencja wody w organizmie, podwyższa się ciśnienie, a serce bije niespokojnie, co jest odczuwane jako nierówne bicie serca, przyspieszanie bicia serca, kołatania, czy wreszcie „niepokój” w klatce piersiowej. Czasem mogą pojawić się wymioty, stan

splątania i paraliże mięśni.

Objawy nadmiaru



Nadmiar potasu jest dla nas równie nieprzyjemny, a często niebezpieczny. Jeśli przesadzimy z suplemetacją potasu, wówczas będziemy odczuwać mętlik w głowie, chaos myślowy, apatię, osłąbienie mięśni, bóle głowy. Pojawić się mogą nawet owrzodzenia jelit, problemy z nerkami, czy znaczne spowolnienie akcji serca, a niekiedy jej zatrzymanie.

Źródła potasu w pożywieniu



Do najbogatszych źródeł potasu w diecie zaliczamy przede wszystkim ziemniaki, pomidory, sok pomidorowy, brokuły, ketchup, suszone morele, suszone figi, banany, migdały, orzechy włoskie, musli, mięso.

Przykładowe suplementy:



Aspargin 50 tabletek – około 6-7zł

Aspafar 50 tabletek – około 5-6zł

Neomag 50 tabletek – około 10-15zł