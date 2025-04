Jak rozpoznać potówki u dziecka?

Zazwyczaj są to drobne pęcherzyki wypełnione przezroczystym płynem (tzw. potówki zwykłe), które pojawiają się na skórze głowy, szyi, pleców, wokół uszu i w zgięciach stawowych. Jeśli przezroczysty płyn, którym są wypełnione, zmętnieje, mamy do czynienia z potówkami białymi. Gdy dochodzi do zainfekowania, płyn zamienia się w ropę. U niektórych dzieci spotyka się nieco większe czerwone grudki o średnicy 2–4 mm, z pęcherzykiem i zapalną obwódką – to potówki czerwone.

Skąd się biorą potówki?



Główną przyczyną powstawania potówek jest przegrzewanie dziecka, nadmierne opatulanie. W niektórych przypadkach może wywoływać je także niewłaściwa pielęgnacja, zbyt rzadkie kąpanie, niewłaściwe kosmetyki. U starszych dzieci potówki pojawiają się również podczas długo utrzymującej się wysokiej gorączki.

Jak im zapobiegać?



Najlepszy sposób to nieprzegrzewanie dziecka, czyli dbanie o odpowiednią temperaturę w mieszkaniu (20–21°C) i ubieranie stosownie do pogody – np. podczas upałów nawet noworodek nie powinien być ubrany grubiej niż jego mama, a do przykrycia wystarczy lekki ażurowy kocyk lub flanelowa pieluszka. Ważna jest również jakość materiałów – skóra najlepiej oddycha w ubraniach z naturalnych tkanin, najlepiej z czystej bawełny.

Jak leczyć potówki u dziecka?



Zmienione miejsca kilka razy dziennie przemywa się wodą z dodatkiem emolientów (płynów, które myją i natłuszczają skórę). Aby zmniejszyć dolegliwości, można też rozbierać dziecko do naga, by skóra lepiej oddychała. Nie jest to konieczne, gdy malec ma na sobie bawełniane ubranka. Dzieciom gorączkującym podaje się leki obniżające temperaturę.

Tego nie rób!

Nie jest wskazane wyciskanie potówek ani przecieranie ich spirytusem – obecnie odchodzi się od stosowania go w pielęgnacji małych dzieci.

– obecnie odchodzi się od stosowania go w pielęgnacji małych dzieci. Nie zaleca się też kąpieli z nadmanganianem potasu (można go użyć tylko na zalecenie lekarza).

(można go użyć tylko na zalecenie lekarza). Skóry z potówkami nie powinno się myć zwykłym mydłem (wysusza) ani smarować oliwką (może nasilać występowanie zmian) czy tłustymi kremami (powodują, że skóra słabiej oddycha).

Jeśli potówek jest dużo albo długo się utrzymują, konieczna jest wizyta u dermatologa.

Radziła dr n. med. Dorota Jenerowicz - dermatolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na podstawie artykułu z magazynu "Twoje dziecko"