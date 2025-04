Krótki kurs o… oponach

Najniebezpieczniejsze skutki urazów głowy to wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu oraz krwiak nadtwardówkowy oraz podtwardówkowy. Te skomplikowane nazwy określają między jakimi oponami mózgu znajduje się wynaczyniona krew.

Opony mózgu to trzy warstwy osłonek o różnej budowie i funkcji: opona twarda, pajęczynówka oraz opona miękka, które pokrywają mózg człowieka.

Zobacz też: Co oznacza ból po uderzeniu w głowę?

Wstrząśnięty, nie zmieszany

Wstrząśnienie mózgu polega na krótkiej utracie przytomności po urazie głowy. Mogą towarzyszyć temu takie objawy jak: ból głowy, nudności, zaburzenia równowagi oraz utrata pamięci na temat zdarzeń na krótko przed lub po urazie.

Wstrząśnienie mózgu jest zawsze wskazaniem do kilkudniowej obserwacji w warunkach szpitalnych. Coraz częściej standardem jest wykonywanie tomografii komputerowej głowy każdemu choremu ze wstrząśnieniem mózgu.

Stłuczenie – chleb powszedni przy urazach głowy

Stłuczenie mózgu to chyba najczęstszy efekt urazu głowy. Rozpoznanie takie można postawić tylko po wykonaniu tomografii komputerowej głowy, kiedy stwierdzi się niewielkie wynaczynienia i wylewy z małych naczyń rozsiane w całym mózgu.

Leczenie polega przede wszystkim na zapobieganiu, aby nie dochodziło do znacznego podwyższenia ciśnienia w mózgu.

Nieprzytomny – przytomny – nieprzytomny, czyli o krwiaku nadtwardówkowym

Krwiak nadtwardówkowy jest powikłaniem około 10% ciężkich urazów głowy. Dochodzi do niego, kiedy w wyniku urazu doszło do pęknięcia tętnicy oponowej.

Bardzo często w przypadku tego rodzaju krwiaka ma miejsce tak zwane przejaśnienie świadomości. Polega to na tym, że początkowo po urazie chory traci przytomność, następnie odzyskuję ją na kilkadziesiąt minut, czasem kilka godzin, po czym ponownie traci przytomność.

Narastaniu krwiaka towarzyszą objawy neurologiczne takie jak: poszerzenie źrenicy po stronie krwiaka, niedowład połowy ciała, nudności, wymioty.

Jeśli pomoc nie zostanie szybko udzielona, może dojść do śpiączki mózgowej.

Jeśli krwiak jest niewielki, wystarczy postępowanie zachowawcze, leżenie oraz zapobieganie narastaniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Jednak w około połowie przypadków niezbędna jest interwencja specjalisty neurochirurga który przeprowadza leczenie operacyjne.

Zobacz też: Jak objawiają się stresowe bóle głowy?

Krwiak podtwardówkowy – gdy pęknie żyła

Z kolei krwiak podtwardówkowy powstaje najczęściej w bardzo ciężkich urazach głowy, głównie w tych w których doszło do złamania kości czaszki. Powstaje on w wyniku pęknięcia żył w mózgu.

Jego objawy mogą być bardzo różnorodne zależnie od miejsca w mózgu, w jakim się krwiak ten zlokalizował. Są to różnego rodzaju niedowłady, zaburzenia mowy, chodu czy napady padaczkowe. Leczenie przede wszystkim opiera się na postępowaniu chirurgicznym.

Reklama