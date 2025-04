Powikłania cukrzycy: nefropatia

Nefropatia to powikłanie cukrzycy dotyczące nerek. Zalicza się ją do grupy mikroangiopatii, polegającej na zmianie struktury małych naczyń krwionośnych, czyli w tym przypadku naczyń kłębuszków nerkowych. Funkcje nerek (głównie oczyszczanie organizmu z toksyn) stopniowo się pogarszają, prowadząc aż do niewydolności tych narządów.