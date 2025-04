Choć nikt go nie widział, wszyscy się go boją. Na dodatek każdy ma swoje zdanie na jego temat. Dlatego o cholesterolu krąży wiele obiegowych opinii. Które z nich są prawdziwe?

Poznaj najczęstsze Prawdy i Mity o cholesterolu

Nasz organizm jest zdrowszy, gdy nie ma w nim cholesterolu.

MIT Cholesterol jest nam bardzo potrzebny, m.in. do wytwarzania niektórych hormonów i kwasów żółciowych ułatwiających trawienie. Większość niezbędnego cholesterolu jest jednak wytwarzana przez organizm, nie trzeba go dostarczać z jedzeniem.

Wystarczy badać ogólne stężenie cholesterolu.

MIT To za mało. Ważne są też proporcje między złym cholesterolem (LDL), a dobrym (HDL). Nawet jeśli ogólny poziom cholesterolu jest w normie (poniżej 200 mg/dl), lecz mamy za mało dobrego (poniżej 45 mg/dl), a za dużo złego (więcej niż 130 mg/dl) cholesterolu we krwi, warto ograniczyć jedzenie tłuszczów zwierzęcych, bo taka sytuacja może doprowadzić do miażdżycy.

Ćwiczenia fizyczne podwyższają stężenie dobrego cholesterolu.

PRAWDA Co więcej, obniżają także poziom złego cholesterolu, a to znaczy, że znacznie zmniejszają ryzyko chorób serca. Aby jednak były skuteczne, trzeba ćwiczyć zgodnie z zasadą 3 x 30 x 130, czyli 3 razy w tygodniu po 30 min, tak by tętno przyspieszyło do 130 uderzeń na min.

Szczupli też mogą mieć podniesiony poziom cholesterolu.

PRAWDA Nie każdy szczupły dobrze się odżywia. Niektórzy mają to szczęście, że nie tyją, gdyż mają szybką przemianę materii. A to nie znaczy, że nie sięgają po produkty, które podnoszą cholesterol, np. czerwone mięso i tłusty nabiał.

Żeby zmniejszyć cholesterol, nie wolno jeść mięsa.

FAŁSZ Mięso jest źródłem wielu cennych składników, m.in. żelaza i białka. Lepiej więc z niego nie rezygnować. Wystarczy je ograniczyć do 2–3 razy w tygodniu i wybierać chude gatunki (częściej jeść drób).