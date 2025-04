Bardzo lubię jogurty. Wybieram zwłaszcza te z probiotykami, bo wiem, że są zdrowe. Zwykle jednak po takim daniu mam wzdęcia. Czy to wina probiotyków?

Porada gastroenterologa:

Stosowanie żywych bakterii, czyli probiotyków jest bezpieczne i nie wywołuje objawów ubocznych. Przypuszczam, że Pani problem powodują nie probiotyki znajdujące się w jogurcie, ale laktoza – cukier, który powinien zostać rozłożony w jelicie do cukrów prostych przez enzym o nazwie laktaza (znajdujący się w błonie śluzowej jelita). Jeżeli aktywność tego enzymu jest niewystarczająca, to laktoza nie ulega rozłożeniu i wchłonięciu do krwi, tylko przechodzi wraz z treścią pokarmową do jelita grubego. Tam dochodzi do fermentacji bakteryjnej z wytworzeniem dużej ilości gazów. Rozciągają one ścianę jelita, co jest odczuwane jako wzdęcia i bóle brzucha. Niedobór aktywności laktazy jest dość częsty, występuje u ok. 30 proc. osób. Aby się przekonać, czy dotyka również Pani, można zrobić test obciążenia laktozą (w którym określa się obecność produktów fermentacji jelitowej w powietrzu wydychanym przed podaniem roztworu laktozy, godzinę, a następnie 2 godziny po nim). W leczeniu nietolerancji laktozy stosuje się dietę i odpowiednie leki (preparaty laktazy).