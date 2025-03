Spis treści:

Grzybica pochwy, zwana inaczej kandydozą pochwy, jest najczęstszą infekcją miejsc intymnych. Może wystąpić w każdym wieku. Szacuje się, że około 75% kobiet przynajmniej raz w życiu będzie miało grzybicę pochwy. Chorobę wywołują grzyby drożdżaki – Candida albicans. Organizm może samodzielnie poradzić sobie z tą infekcją, ale nie zawsze tak jest. Często konieczna jest wizyta u lekarza i wdrożenie leczenia przeciwgrzybiczego. Domowe sposoby mogą być pomocne.

Leczenie grzybicy pochwy polega na stosowaniu doustnie lub miejscowo leków przeciwgrzybiczych, globulek dopochwowych albo kremów. Trwa to, w zależności od metody, od 1 do 14 dni. Niektóre domowe sposoby mają potwierdzoną skuteczność w łagodzeniu objawów grzybicy pochwy i mogą stanowić uzupełnienie leczenia farmakologicznego.

Samodzielne leczenie grzybicy pochwy w domu polega na odpowiednim dbaniu o higienę miejsc intymnych, właściwym żywieniu oraz stosowaniu ziół i innych składników leczniczych. Naturalne preparaty mogą być skuteczną alternatywą dla środków farmakologicznych, zwłaszcza gdy infekcja nie jest bardzo nasilona i nie nawraca.

Jeżeli pomimo stosowania domowych metod grzybica pochwy nie ustępuje w ciągu kilku dni, należy zgłosić się do lekarza. Domowe sposoby mogą działać przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie, łagodzić świąd, pieczenie oraz obrzęk miejsc intymnych.

Aby zlikwidować objawy grzybicy pochwy, należy zadbać o prawidłowo higienę miejsc intymnych. Oto kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać:

Dobrym sposobem na złagodzenie objawów grzybicy pochwy są ziołowe nasiadówki. Polegają one na siedzeniu w wannie lub misce z wodą z dodatkiem ziół lub innych składników leczniczych. Zioła polecane przy zakażeniu pochwy i sromu to:

Do wody może też dodać sodę oczyszczoną, olejek z drzewa herbacianego (ostrożnie, zbyt duża ilość działa drażniąco) albo sól kuchenną.

Probiotyki to najczęściej bakterie kwasu mlekowego, które występują w formie preparatów dopochwowych (np. kapsułek), doustnych, ale także są obecne w produktach spożywczych. Dostarczane organizmowi przywracają właściwy skład mikroflory pochwy, co utrudnia namnażanie się grzybom. Probiotyki wzmacniają też odporność, a dzięki temu ułatwiają zwalczanie infekcji miejsc intymnych.

Soda oczyszczona ma potwierdzoną skuteczność w łagodzeniu objawów grzybicy pochwy. Jej działanie polega na zmniejszeniu stanu zapalnego, obrzęku i świądu. Aby przeciwdziałać infekcji, wsyp kilka łyżeczek sody oczyszczonej do niewielkiej ilości wody w wannie. Usiądź w wodzie na około 15 minut. Delikatnie osusz ciało po kąpieli.

Można również zastosować okłady z sody oczyszczonej. W tym celu dodaj 1 łyżeczkę sody do szklanki ciepłej wody, wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia, a następnie namoczonym w roztworze wacikiem przemyj miejsca intymne. Powtarzaj taki zabieg do 3 razy dziennie.

To, co jemy ma bardzo duże znaczenie dla zapobiegania i leczenia grzybicy pochwy. Drożdżaki namnażają się szybciej i łatwiej, gdy nasz jadłospis jest bogaty w cukry proste. Nadmiar takich produktów jak słodycze, bułki, słodkie napoje gazowane, wpływa negatywnie na mikroflorę pochwy i sprzyja rozrostowi populacji grzybów.

Podobnie działa alkohol, który warto wyeliminować z diety przy nawracających zakażeniach narządów płciowych. W przypadku infekcji grzybiczych pochwy należy też ograniczyć zawierające cukry proste sery i niektóre produkty mleczne oraz słodkie owoce, jak winogrona, banany, melon, ananas.

Zamiast tego polecane są szczególnie produkty pełnoziarniste, warzywa, rośliny strączkowe i kiszonki. Warto zwrócić uwagę na składniki w diecie, które wspierają układ odpornościowy, m.in.:

Najczęściej polecanym lekiem bez recepty na grzybicę pochwy jest klotrimazol. Jest dostępny w formie kremu lub globulek dopochwowych. Stosuje się go przez 1-2 tygodni. Jeśli objawy infekcji nie ustępują albo nasilają się, należy udać się do lekarza. Klotrimazol nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

Kolejnym lekiem bez recepty na grzybicę pochwy jest kwas borowy (kwas borny), będący składnikiem niektórych globulek dopochwowych albo roztworu przeznaczonego do płukania pochwy. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Kwas borowy pomaga złagodzić świąd, podrażnienie i zaczerwienienie wynikające z infekcji intymnej. Skuteczność leczenia grzybicy pochwy tym specyfikiem wynosi około 70%.

Wśród leków bez recepty przeznaczonych do stosowania w przypadku grzybicy pochwy są również probiotyki ginekologiczne (najczęściej bakterie kwasu mlekowego), które stosuje się dopochwowo (globulki, tabletki lub kapsułki) albo doustnie.

Probiotyki przywracają równowagę mikrobiologiczną pochwy, co ułatwia zmniejszenie liczby chorobotwórczych grzybów. Warto stosować taki preparat w przypadku nawracających infekcji intymnych, a także przed podróżą lub urlopem, aby zapobiegać zachorowaniu (więcej: infekcje intymne atakują latem).

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, osoby, które mają nawracające infekcje lub podejrzewają chorobę przenoszoną drogą płciową, powinny od razu udać się do ginekologa i nie leczyć grzybicy pochwy wyłącznie domowymi sposobami. Takie kroki należy podjąć również wtedy, gdy objawy są bardzo dokuczliwe i nie ustępują w ciągu kilku dni.

