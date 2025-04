Pogoda staje się coraz bardziej kapryśna. Po pasmie deszczowych dni, ku naszemu zaskoczeniu, przez chmury przebija się słońce. Rano jest przeraźliwie zimno, popołudniu już cieplej. Do tego szalejące wiatry, zmieniająca się wilgotność powietrza i wahania ciśnienia atmosferycznego. Dni stają się krótsze, wydłuża się noc. Te wszystkie czynniki wpływają na nasze zdrowie dwojako: albo dobijają naszą osłabioną odporność, albo ją stymulują...

My dbając o swój organizm możemy jednak trochę wpłynąć na obieg praw natury. Możemy ją łatwo przechytrzyć, niwelując w ten sposób ryzyko zachorowania, czy też banalnego spadku formy. Wystarczy, że wdrożymy w końcu w życie, to co od dawna wpajały nam mamy, babcie, prababcie... Nie jest to nic odkrywczego, jednak są to warte przypomnienia czynności, pozwalające cieszyć się nam zdrowiem w słoty i zimę.

Dostosuj ubiór do pogody

Gdy już będzie zimno na zewnątrz, nie wolno zapomnieć o nakryciu głowy – przez któą tracimy najwięcej ciepła; szaliku lub golfie – żeby unikać wychłodzenia szyi i klatki piersiowej; ciepłych skarpetach i butach – stopy niemal bezpośredni stykają się z lodowatym podłożem, więc nie trudno o wyziębienie. Gdy wychłodzimy głowę i stopy, możemy być prawie pewni, że po kilku dniach, złapie nas jakieś paskudne choróbsko. Oprócz takiego odzieżowego uzbrojenia, warto ubierać się na cebulkę – by w razie zmiany temperatury, zmniejszyć ilość odzienia. Przegrzewanie organizmu, też nie jest zdrowe.

Kiedy jest zimno, oddychaj nosem

Bezpośrednie wdychanie zimnego powietrza przez nos, sprzyja jego odpowiedniemu nawilżeniu, oczyszczeniu i co najważniejsze ogrzaniu. Oddychanie przez usta, nie daje nam takiej możliwości, więc wyziębiamy cały układ oddechowy, a także minimalizujemy opcję oczyszczenia powietrza, np. z zarazków, kurzu. Biegając i gimnastykując się na świeżym powietrzu, warto zwrócić uwagę na sposób oddychania. Trzeba nauczyć się oddychać przez nos.

Postaw na witaminę C

Nie od dzisiaj wiadomo, że witamina C to główny, naturalny i ekonomiczny stymulant odporności. Skraca czas trwania infekcji, a także jest antyoksydantem. Na jesieni i zimą, trudno o naturalne źródła witaminy C. W lecie mamy dużo więcej możliwości. Jednak w sklepach przez cały rok mamy dostępne cytrusy, jabłka, żurawinę i dziką różę – w których witaminy tej jest najwięcej. Dodatkowe informacje na temat witaminy C znajdują się tutaj: Źródła witaminy C.

Słyszałaś o cynku?

Cynk to pierwiastek, wpływający na przebieg różnych reakcji w organizmie ludzkim. Między innymi pozytywnie oddziałuje na nasz układ immunologiczny, przyspiesza gojenie się ran, poprawia stan skóry, zwiększając jej odporność na infekcje. Niedobór tego mikroelementu może zatem skutkować pogorszeniem się odporności i związanym z tym, większym ryzykiem zakażeń drobnoustrojami. Aby uzupełnić niedobory cynku, warto swoje menu wzbogacić o mięso ryby, ostrygi, jaja, ziarna, drożdże piwne, pestki dyni, warzywa, mleko, gorczycę, a także wodociągowa woda pitna, z ocynkowanych rur.

Nie rezygnuj z probiotyków

O probiotykach teraz zrobiło się głośno, ale nie bez powodu. Badania medyczne potwierdzają ich skuteczność w budowaniu odporności, jak również leczeniu pewnych chorób. Probiotyki to specyficzne gatunki bakterii, np. pałeczki kwasu mlekowego, wywołujące pozytywną odpowiedź organizmu i poprawę jego kondycji psycho-fizycznej. Źródłem probiotyków są jogurty, kefiry i maślanki. Ponadto w aptece znajdziemy bogaty asortyment preparatów probiotycznych. Więcej o probiotykach przeczytacie tutaj: Moda na probiotyki.

Odreaguj stres!

Organizm zestresowany – to organizm mało wydajny. Tak też jest z odpornością. Życie w ciągłym stresie, nerwach i biegu destrukcyjnie nas wycieńcza. Jesteśmy zmęczeni, senni, słabo regenerujemy siły, dochodzi do niedoborów. Wówczas dużo łatwiej zapadamy na infekcje, ponieważ osłabiony organizm, nie jest w stanie się bronić. Warto wypracować sobie własną metodę walki ze stresem i odreagowywać negatywne emocje, równoważąc swój stan psychiczny. Może to być sen, dobra lektura, relaksująca kąpiel, jak również pójście na basen, bieganie i prace domowe. Propozycje sposobów walki ze stresem, znajdziecie tutaj: Sposób na stres.

Wysypiaj się!

Tu, podobnie do stresu, sprawa się przedstawia: organizm niewypoczęty i niezregenerowany, ma osłabioną odporność. Warto zatem poświęcić noc na długi 7-8 godzinny sen, a gdy jest taka potrzeba – udać się w ciągu dnia na krótką drzemkę. Sen to najtańsze lekarstwo na stres, zmęczenie i chwilowy kryzys.

