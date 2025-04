Problemy stomatologiczne u chorych na FOP

Fibrodysplazja jest chorobą, która polega na pojawianiu dodatkowych kości w organizmie. Miejsce ich powstania niekiedy bywa zagadką, dopóki nie dojdzie do upośledzenia ruchomości w jakimś stawie. Gdy nowa kość rozwinie się w obrębie szczęki, np. stawie skroniowo-żuchwowym, wówczas zaczynają się schody, zwłaszcza gdy chodzi o kontrolę uzębienia...

Reklama

Czytaj też: Fibrodysplazja – postępujące kostniejące zapalenie mięśni

Jednak nie jest to sytuacja nie do obejścia, zwłaszcza iż potrzeba jest matką wynalazku.

Unieruchomienie szczęki i zmniejszenie możliwości jej otwierania jest niewątpliwie znacznym

problemem. Osoby zmagające się z FOP mają problemy stomatologiczne, na ogół wynikające z

niedostatecznej higieny jamy ustnej spowodowanej trudnym dotarciem w jej zakamarki. Dlatego

konieczne jest regularne odwiedzanie lekarza dentysty i przegląd zębów. Zabiegi lecznicze

wymagają wtedy pewnych modyfikacji.

Głównymi wskazówkami dotyczącymi działań stomatologa są:

1. Uzyskanie dostępu do chorego zęba od strony policzkowej (wycięcie „okienka”), zwłaszcza

u pacjentów ze szczękościskiem i zesztywnieniem stawu skroniowo-żuchwowego.

2. Usuwanie zmian próchniczych za pomocą wolnoobrotowego wiertła.

3. Stosowanie materiałów wypełniających, które uwalniają fluor – zapobiegający erozji szkliwa i próchnicy.

4. Rozdrobnienie zęba na mniejsze kawałki podczas jego ekstrakcji, u pacjentów ze szczękościskiem.

5. Podczas usuwania zęba mądrości rozważenie dojścia od strony policzkowej; umieszczenie

instrumentu podjęzykowo lub podniebiennie, co zapobiega wpadaniu odłamków zęba

do jamy ustnej, przełyku i dróg oddechowych; zastosowanie jako osłony plastycznego

refraktora chirurgicznego.

6. Zrezygnowanie ze znieczuleń typu: blokada żuchwy, wstrzyknięcia dodziąsłowe.

Trzeba mieć na uwadze, że przenikanie środka znieczulającego jest utrudnione w tylnej części

żuchwy, w okolicach zębów trzonowych. Zaleca się stosować znieczulenie przez naciekanie

poprzez miazgę zęba. U innych zaś, można próbować metody polegającej na naciekaniu

międzywięzadłowym, które należy wykonywać bardzo ostrożnie. Ograniczeniem bywa w tym wypadku brak współpracy pacjenta, związany z wiekiem, lub trudny dostęp.

Znieczulenie ogólne z intubacją dotchawiczą może być przeprowadzane, jednak przez

doświadczonego anestezjologa. Jest niebezpieczne, wówczas gdy lekarz wykona nieostrożnie i mało delikatnie swoje zabiegi, czyli np. silne rozwarcie szczęki do intubacji, uszkodzenia łyżkami laryngoskopu (narzędzie uwidaczniające krtań), wiodących do urazu i powstawania nowej kości. Intubację można wykonać przez nos z zastosowaniem odpowiednich technik i narzędzi do trudnej intubacji (światłowód, ostrożnie kleszczyki Magilla).

Wszelkie zabiegi z wykorzystaniem środków znieczulających muszą być wykonywane przez

anestezjologów z dużym doświadczeniem, którzy znają określoną jednostkę chorobową, w tym przypadku fibrodysplazję. Pozwoli to bowiem na redukcję powikłań związanych ze znieczuleniem. Lekarze również mogą zasięgać porad u swoich kolegów, biegłych w zakresie FOP. Ich wykaz znajduje się na stronie IFOPA.

Reklama

Opracowano na podstawie:

http://www.fop.pcp.pl