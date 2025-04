Problemy z erekcją to niemożność uzyskania wzwodu lub utrzymania go przez czas niezbędny do odbycia stosunku seksualnego. Dolegliwość ta negatywnie wpływa na pożycie seksualne par, jest źródłem stresu i niskiej samooceny mężczyzn.

Problemy z erekcją:

Bywają trudne do określenia. U wielu mężczyzn współistnieje wiele czynników, które teoretycznie mogą zaburzać erekcję, więc odkrycie głównych przyczyn problemu bywa trudne. Wśród okoliczności sprzyjających zaburzeniom wzwodu wymienia się:

zaburzenia hormonalne,

zaburzenia i choroby neurologiczne (guzy mózgu i rdzenia kręgowego, choroby Parkinsona i Alzheimera, udar, stwardnienie rozsiane, padaczka skroniowa),

skutki uboczne operacji gruczołu krokowego,

niektóre leki (alfa- i betablokery, diuretyki, chemioterapeutyki, leki przeciwdepresyjne i inne),

choroby układu krążenia (np. miażdżyca, nadciśnienie),

zaburzenia emocjonalne i stres.

Klasyfikację zaburzeń erekcji przeprowadza się według kilku kryteriów, dlatego opis dolegliwości może składać się z kilku określeń.

Ze względu na przyczyny, problemy z erekcją dzieli się na: organiczne, psychogenne i mieszane.

Ze względu na stopień nasilenia na: łagodne, umiarkowane i głębokie.

Ze względu na kryterium początku zaburzeń na: pierwotne (trwające całe życie) i wtórne (powstałe w pewnym momencie życia).

Ostatnim kryterium jest kryterium sytuacyjne. Zgodnie z nim zaburzenia erekcji dzieli się na występujące w każdych okolicznościach (zgeneralizowane) oraz na takie, które występują tylko w konkretnych sytuacjach (z konkretnym partnerem, w konkretnym miejscu).

Może występować tylko jeden objaw lub kilka jednocześnie. Za zaburzenia wzwodu uznaje się niepełny wzwód (niewystarczająco sztywny członek), zanikanie wzwodu w czasie stosunku, co uniemożliwia uzyskanie orgazmu i wytrysku.

Obecnie problemy z erekcją uznawane są za objaw innych chorób. Gdy zaburzenia mają łagodny początek i nasilają się, może to świadczyć o przyczynach organicznych (choroby, przyjmowane leki). Nagłe wystąpienie problemów z erekcją może sugerować tło psychiczne (np. stres).

Objawy mogą pojawić się nagle i samoistnie ustąpić, a mogą narastać. Do lekarza warto iść, gdy problemy z erekcją powtarzają się lub narastają. Z tego typu zaburzeniami należy zgłaszać się do seksuologa, urologa, internisty lub psychiatry.

Ponieważ szacuje się, że aż 80% przypadków problemów z erekcją ma podłoże organiczne (problemy ze wzwodem mogą o kilka lat wyprzedzać inne objawy wynikające z chorób układu krążenia), lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad i w razie jakichkolwiek podejrzeń wyśle pacjenta na dalsze badania: biochemiczne i hormonalne z krwi, urologiczne, neurologiczne i obrazowe, np. USG prącia.

Tylko 20% przypadków zaburzeń erekcji ma tło psychiczne.

Jednorazowe czy sporadyczne występowanie problemów z erekcją, nie powinno być przyczyną niepokoju.

To, jakie leczenie zostanie wdrożone, zależy od przyczyn, które uniemożliwiają osiągnięcie i utrzymanie wzwodu oraz od współistniejących chorób.

Czasami wystarczy zmiana trybu życia – zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie ilości wypijanego alkoholu, rzucenie palenia.

U niektórych mężczyzn, zwłaszcza w przypadku łagodnych zaburzeń, można zastosować leczenie preparatami na bazie naturalnych składników – wyciągów z roślin. Wśród takich preparatów wymienia się Penigrę.

Mężczyźni z poważniejszymi zaburzeniami otrzymują od lekarza receptę na preparaty medyczne (Viagra, Cialis, Staxyn, Levitra) lub zostają poddani terapii hormonalnej. Czasami stosuje się zastrzyki do ciał jamistych prącia, które wykonuje się bezpośrednio przed stosunkiem. U niektórych pacjentów wykonuje się protezowanie członka lub udrożnienie jego naczyń krwionośnych.

Jednym z nowszych sposobów leczenia zaburzeń erekcji są zabiegi falą uderzeniową, która stymuluje powstawanie nowych naczyń krwionośnych w prąciu. Terapia kosztuje ok. 4000 złotych i pomaga ok. 70 proc. mężczyzn, którzy się jej poddają.

Jeśli problemy z erekcją mają podłoże psychiczne, pomocna może być psychoterapia.

U mężczyzn, u których efektu nie przynosi inne leczenie, albo przyczyny zaburzeń nie pozwalają na ich wyeliminowanie (np. urazy rdzenia kręgowego), można w ciało pacjenta wszczepić specjalną pompkę. Składa się ona z 3 części: zbiorniczek z solą fizjologiczną umieszczany w podbrzuszu, mechaniczna pompka wszczepiana pod skórę moszny oraz dwa cylindry umieszczane w ciałach jamistych prącia.

Pacjent sam pompuje prącie, a erekcja utrzymuje się do momentu zwolnienia pompki. Metoda ta pozwala przeżywać orgazm i wytrysk. Koszt urządzenia i zabiegu to ok. 50 tysięcy złotych i nie jest to procedura refundowana przez NFZ.

