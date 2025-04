Produkty pszczele - czyżby era nowych leków?

Istnieje wiele opinii o leczniczych właściwościach produktów pszczelich. Na rynku można znaleźć trzy produkty pochodzenia pszczelego:



kleisty kit pszczeli tzw. propolis,

pyłek kwiatowy – zawiera białka, witaminy z grupy B,

mleczko pszczele – mlecznobiała substancja wytwarzana w gruczołach ślinowych robotnic. Wytwarzają one tę substancję po to, aby królowa-matka mogła się nią żywić.

Produkty pszczele dostępne są jako:

krem, proszek, płyn, świeży lub wysuszony pyłek,

proszek, tabletki,

kapsułki, pastylki do ssania, żel.

Pyłek kwiatowy może łagodzić objawy alergii na pyłki traw. Inne właściwości tego produktu pszczelego to:

spowolnienie procesu starzenia,

zwiększenie wydajności organizmu w czasie wysiłku,

zwiększenie odporności,

ułatwienie walki z nadwagą,

działanie bakteriobójcze.

Natomiast propolis działa zmiękczająco i gojąco na skórę.

Mleczko pszczele wspomaga wzrost, płodność i długowieczność pszczelej królowej-matki. Stąd też wnioski, że w podobny sposób działa ono również na organizm ludzki. Jednak niestety nie ma na to dowodów. Ale warto spróbować, może mleczko przywróci komuś siły witalne.

Praktyczne zastosowanie pyłku kwiatowego oraz kitu pszczelego:

Pyłek kwiatowy

Warto zacząć od przyjmowania kilku granulek pyłku dziennie. Potem stopniowo zwiększać dawkę. Pamiętaj, maksymalnie mogą to być 3 czubate łyżeczki dziennie. Aby złagodzić objawy alergiczne, zażywaj pyłek zanim zacznie się okres pylenia traw. Jeśli nie będzie nieprawidłowych objawów – wysypki, zaczerwieniania skóry, świądu, drapania w gardle, świszczącego oddechu lub bólu głowy, zwiększaj stopniowo dawkę aż do ustąpienia objawów alergicznych. Preparat zawierający pyłek zawsze popijaj dużą ilością wody. Możesz też dodać świeży lub suszony pyłek do soku lub posypać nim jedzenie.



Kit pszczeli

Maść z kitu:

Skład:

10-12 g kitu, 20 g lanoliny, 70 g wazeliny

Maścią można smarować zmiany skórne np. łuszczycowe. Należy to robić 2 razy dziennie, następnie przykryć chore miejsce 4 warstwami gazy i jeśli to możliwe zabandażować.

Kompresy z kitu:

Spirytusowy roztwór propolisu doprowadzić w wozie do stężenia kitu 0,1 – 0,01 %. Namoczyć pięć warstw gazy i po lekkim wyciśnięciu obłożyć chore miejsce i owinąć bandażem. Kompresy te można stosować na swędzące wypryski skórne, świerzb skóry, egzemy.

Pamiętaj!!!

Jeśli jesteś chory na astmę oskrzelową lub masz reakcje alergiczne na użądlenia przez pszczoły, ostrożnie zażywaj produkty pszczele. Nigdy nie przyjmuj mleczka pszczelego!!

Celina Fręczko