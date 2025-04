Trochę fizjologii



Prostata (inaczej stercz, gruczoł krokowy) to pojedynczy narząd otaczający swym miąższem cewkę moczową. Prawidłowe komórki produkują i uwalniają PSA głównie do nasienia, jedynie niewielka część trafia do krwioobiegu. Jego produkcja jest zależna między innymi od rasy (więcej u Afroamerykanów), wieku (więcej wraz z wiekiem) i od ilości androgenów. Stężenie PSA u osoby zdrowej w zasadzie nigdy nie powinno przekraczać 4 ng/ml krwi.

Co wpływa na stężenie PSA?



Na stężenie PSA wpływa przede wszystkim obecność chorób prostaty – raka, gruczolaka, łagodnego przerostu bądź zapalenia. Ponadto większe ilości mogą być wykrywane: po stosunku seksualnym, po badaniu per rectum (przez odbyt), po cewnikowaniu pęcherza moczowego, po cystoskopii, po leczeniu elektroresekcyjnym (TURP, TURB).

Jakie jest prawidłowe stężenie PSA?

Zazwyczaj wymienia się liczbę 4 ng/ml. Niemniej istnieją pewne różnice w zależności od wieku osoby badanej. I tak do 49 roku życia stężenie PSA nie powinno przekraczać 2,5; do 59 roku życia nie powinno przekraczać 3,5; do 69 roku życia nie powinno przekraczać 4,5, zaś powyżej tego wieku może wynosić maksymalnie 6,5.

Do tej wiedzy należy dodać, że każde podwyższone powyżej normy stężenie PSA, ale mniejsze niż 10, u mężczyzn powyżej 40. roku życia może być wariantem normy i wymaga dalszej diagnostyki. Większe wartości nakazują spodziewać się choroby prostaty.

Kiedy badać PSA?



Każdy mężczyzna powyżej 50. roku życia powinien wykonywać badanie PSA raz w roku, najlepiej łącznie z badaniem per rectum. U panów obciążonych rodzinnie (rak prostaty u ojca, dziadka, brata), taką profilaktykę należy wprowadzić od 40. roku życia.

Co, jeżeli PSA nie jest prawidłowe?



Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę! Lekarz zaleci zapewne dodatkowe badania, wśród których może się znaleźć:

