Dziś niemal wszyscy mówią o męskich okolicach intymnych. Niektórzy panowie są oburzeni takim tematem publicznej dyskusji, ale większość zapisuje się na bezpłatne badania. Dla tych, którzy jednak nadal wstydzą się zapytać przygotowaliśmy mini słowniczek, dzięki któremu prostata nie będzie już taka straszna, jak ją wszyscy malują :)

Czym jest prostata (stercz, gruczoł krokowy)?

To gruczoł wielkości kasztana, który ma każdy mężczyzna. Umiejscowiony jest poniżej pęcherza moczowego. Pełni funkcje moczowo-płciowe (m.in. produkuje wydzielinę umożliwiającą poruszanie się plemnikom).

Kim jest urolog i kiedy się do niego zgłosić?

Lekarz specjalista zajmujący się leczeniem chorób układu moczowo-płciowego (także kobiet i dzieci). Powinni się do niego udać wszyscy panowie po skończeniu 45.–50., a następnie przychodzić na badania profilaktyczne co roku. Na konsultację muszą się też zgłosić mężczyźni niezależnie od wieku, u których pojawiły się następujące zaburzenia:

trudności lub ból przy oddawaniu moczu

częste wizyty w toalecie (zwłaszcza w nocy)

nagląca konieczność oddania moczu

krew w moczu lub w spermie

impotencja

Urologa należy też odwiedzić wówczas, gdy w najbliższej rodzinie (ojciec, brat) odnotowano zachorowanie na raka stercza w młodym wieku.

Czym jest PSA?

Jest to marker nowotworowy charakterystyczny dla raka stercza. Jego podwyższony poziom w surowicy krwi, sugeruje rozwój choroby.

Jakie badania umożliwiają kontrolowanie stanu prostaty?

Badanie per rectum

Badanie palcem przez odbytnicę. Trwa kilka chwil i jest bezbolesne (choć nieprzyjemne). Urolog, dzięki dotykowi, może sprawdzić, czy gruczoł jest powiększony lub wyczuć inne nieprawidłowości w jego budowie. Jeśli coś go zaniepokoi, wypisze skierowanie na kolejne badania (min. badanie krwi, USG pęcherza moczowego i nerek lub TRUS czyli USG przezodbytnicze, które pomaga w ocenie dokładnych wymiarów stercza oraz jego budowy).

Wyniki badań - łagodny rozrost prostaty

To naturalny efekt procesów starzenia lub zmian hormonalnych w organizmie mężczyzn. Prostata rośnie od momentu urodzenia chłopca (gdy ma wielkość groszku), aż do ok. 30 lat – osiąga wówczas ok. 3 cm i waży 15-20 g. Zwykle aż do 50 roku życia nie zmienia wielkości, ale potem może rosnąć. Taką powiększającą się prostatę należy kontrolować, ponieważ tylko lekarz jest w stanie ocenić, czy jest to proces niegroźny, czy też jest związany z rozwojem nowotworu.

Rak prostaty

W Polsce choroba ta zajmuje wśród mężczyzn 3 miejsce wśród przyczyn zgonów na choroby nowotworowe. I liczba zachorowań stale rośnie! We wczesnej fazie nie powoduje żadnych dolegliwości. Dlatego tak ważne jest badanie profilaktyczne, ponieważ wczesne wykrycie daje największą szansę na pełne wyleczenie.