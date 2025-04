Syndrom pustego gniazda - a może zmiana perspektywy?

W okresie przekwitania bardzo często pustoszeje nasz dom. Dorosłe dzieci wyprowadzają się. Warto znaleźć pozytywne aspekty tej sytuacji. Można przypomnieć sobie moment, w którym dzieci były małe, a zatroskani o sprawy materialne rodzice marzyli o chwili odpoczynku i relaksu w ciszy. Ta chwila relaksu następuje właśnie w dojrzałym wieku. Ustabilizowana sytuacja życiowa, dużo czasu dla siebie i przyjaciół pozwala spojrzeć z dystansem na miniony czas i smakować chwile, o których wiele osób marzyło przez wiele lat aktywności zawodowej i rodzinnej.

Dbaj o siebie! Aby czerpać pełnymi garściami z bogactwa tego czasu powinnaś zrozumieć aspekty fizjologiczne rządzące Twoim organizmem. Regularnie konsultuj się z lekarzami, specjalistami, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia przykrych objawów przekwitania i płynnie wejść w nowy etap życia.

Piękno dojrzałego seksu

Ważnym aspektem, który można rozwijać w tym czasie jest odkrywanie na nowo życia seksualnego. Seks w tym wieku może być dojrzały, wysmakowany, pozbawiony troski o posiadanie potomstwa. Niektórzy dopiero w okresie przekwitania dostrzegają piękno przebywania z drugą osobą, niezmącone aspektami związanymi z prokreacją.

Bardzo często próbuje wtłaczać się osoby po 40. czy 50. w pewne schematy. Wyznacza się im normy, granice zachowań. Tymczasem przekwitanie to okres, w którym bez skrępowania możemy realizować swoje pasje i brać z życia to, na co zapracowaliśmy. Dzięki temu będziemy mogli powiedzieć, że był to najwspanialszy i najbardziej spontaniczny czas w naszym życiu.

