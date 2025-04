Przepuklina to problem wielu Polaków – szacuje się, że w naszym kraju co roku przeprowadza się około 40,000 operacji usuwania przepuklin. Czym jest przepuklina i jakie daje objawy?

Czym jest przepuklina?



Przepuklina to przemieszczenie się narządów lub tkanek poza jamę ciała. Może być wewnętrzna lub zewnętrzna, czyli umiejscowiona pod skórą lub w sąsiednich jamach ciała. Wynika z osłabienia powłok jamy ciała i nacisku. Przepukliny zewnętrzne możemy podzielić na 4 rodzaje:

przepukliny brzuszne,

przepukliny pępowinowe,

przepukliny kręgosłupa, czyli wypadnięcie dysku,

przepukliny cewy nerwowej.

Objawami przepukliny jest pojawienie się miękkiego guza, ból i uczucie ciągnięcia w tym miejscu oraz promieniowania dolegliwości bólowych w trakcie napinania mięśni, kaszlu, podnoszenia ciężarów czy wypróżniania się.

Przyjrzyjmy się najczęstszym rodzajom przepuklin.

Przepuklina a ciąża

Przepuklina pachwinowa



Przepuklina pachwinowa to najczęstszy rodzaj przepukliny brzusznej i zalicza się do przepuklin zewnętrznych. Może być prosta (przepuklina udowa) lub skośna (mosznowa lub – u kobiet – wargowa). Ten rodzaj przepukliny pojawia się, gdy część jelita dostaje się do pachwiny przez dolną część brzucha.

Przepuklina pępkowa



Przepuklina pępkowa jest dużo rzadsza i obejmuje 11% przepuklin brzusznych. U dorosłych jest zazwyczaj nabyta (pojawia się zazwyczaj u otyłych lub ciężarnych kobiet), u dzieci zaś – wrodzona (jest wadą anatomiczną).

Przepuklina rozworu przełykowego



Przepuklina rozworu przełykowego (zwana też przepukliną żołądka) to przepuklina wewnętrzna. Dotyczy przemieszczenia się do klatki piersiowej narządów jamy brzusznej przez ubytek w przeponie, czyli rozwór przełykowy. Dzielimy ją na przepuklinę okołoprzełykową i wślizgową.

Przepuklina kręgosłupa



Przepuklina kręgosłupa to inaczej wypadnięcie dysku. U 70% pacjentów dotyczy odcinka lędźwiowego i objawia się silnym bólem w krzyżu, który promieniuje często do biodra oraz nogi. U wielu osób łączy się też z uczuciem mrowienia w nogach lub wręcz utratą czucia. Leczenie takiej przepukliny bazuje na odpoczynku i odciążaniu kręgosłupa, a kiedy ból się zmniejszy, lekarze zalecają podjęcie odpowiednio dobranych ćwiczeń. Jeśli problem nawraca, może się okazać, że konieczna będzie operacja.

Przepuklina kresy białej



Przepuklina kresy białej to jedna z najczęstszych przepuklin – szacuje się, że dotyczy 3-10% populacji w średnim wieku. Kresa biała to miejsce, gdzie łączą się mięśnie obu stron brzucha.

Przepuklina kresy białej początkowo nie daje wyraźnych objawów, z czasem jednak pacjent odczuwa delikatny ból i dyskomfort w okolicy nadbrzusza i pępka. Ból ten nasila się zazwyczaj w trakcie wypróżniania, kasłania i podczas wysiłku fizycznego.

Jak leczy się przepukliny?



Przepukliny można leczyć nieinwazyjnie lub inwazyjnie (operacyjnie). Pierwszy rodzaj leczenia zależy od stanu chorego. Dotyczy leczenia farmakologicznego, fizykoterapii, masaży leczniczych, a także używania sprzętu ortopedycznego takiego jak specjalne kołnierze czy gorsety. Idealny sposób leczenia dla każdego chorego dobiera lekarz.

Czy operować przepuklinę?