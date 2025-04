Przesądy ciążowe są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Można je nawet nazwać „Swoistym, niepisanym poradnikiem dla kobiet przy nadziei”. Chwalone „rady” z poradnika były nie tylko na ustach naszych babć i wiekowych ciotek, ale także propagowane przez większość społeczeństwa. Nawet teraz w XXI wieku niejedna z nas będąc w ciąży, choć raz usłyszała o jakimś przesądzie związanym z tym szczególnym okresem. Gdyby kobieta chciała stosować się do każdego z nich, powinna najlepiej zamknąć się w mieszkaniu, przykuć do łóżka i leżeć w oczekiwaniu na rozwiązanie. To nie rozsądne! Należy pamiętać, że każdy przesąd ciążowy nie ma swojego racjonalnego wytłumaczenia medycznego. Nie należy się nimi przejmować, lecz śmiać się szczerze z kolejnych zabawnych zabobonów. Śmiech to samo zdrowie, więc w czasie ciąży jest dodatkowo wskazany!

Lista najpopularniejszych zabobonów ciążowych

Jeśli w czasie ciąży lubisz kwaśne i ostre potrawy to znaczy, że urodzisz chłopca. A jeśli jesz batoniki, cukierki i inne słodkości – dziewczynkę.

Podczas gotowania rozsypiesz w kuchni sól – urodzisz chłopca, jeśli cukier – dziewczynkę.

Jeśli brzuch masz wysoko oznacza, że spodziewasz się synka, nisko – dziewczynki.

Jeśli promieniejesz w ciąży, lśnią ci włosy i masz piękną cerę – urodzisz chłopca. Jeśli jesteś w złej formie, masz problemy z cerą, a włosy wypadają i są matowe – będziesz miała córeczkę. Dawniej wierzono, że córki „kradną” urodę matkom. Dziś wiadomo, że na zmiany w wyglądzie mają wpływ hormony. Jedne kobiety „promienieją”, u innych pojawiają się problemy ze skórą, plamy na twarzy. Płeć dziecka nie ma tu znaczenia.

Kupowanie ubranek przed porodem przynosi pecha. Jest to bardzo stary przesąd związany prawdopodobnie z wysoką umieralnością w czasie porodów. Pamiętaj, że to tylko przesąd! Gdy będziesz już w drugim trymestrze, bez obaw wybierz się na zakupy dla małego członka rodziny. Warto wszystko skompletować, póki masz jeszcze siłę i czas na chodzenie po sklepach. Poza tym – czy to nie sama rozkosz oglądanie i kupowanie małych ubranek? Nie odbieraj sobie tej przyjemności!

Noszenie łańcuszków i korali, a także przechodzenie pod kablami i sznurkami z bielizną – sprowadza zagrożenie, że płód owinie się pępowiną. Przypadki zapętlenia lub uduszenia pępowiną są naprawdę bardzo rzadkie, a matka nie ma na to żadnego wpływu.

Nie patrz na krew i kalectwo – grozi urodzeniem niepełnosprawnego dziecka.

Nie patrz na nikogo brzydkiego – dziecko będzie brzydkie.

Nie patrz na mężczyznę innej rasy, by dziecko nie urodziło się z innym kolorem skóry niż twoja czy partnera. Tak jak i poprzedni przesąd to kompletna bzdura. Uroda dziecka, a także jego cechy osobnicze, rasa – jest uwarunkowana genetycznie.

Jeśli źle się czujesz wieczorem to urodzisz – syna, jeśli z rana – córkę.

Mdłości w ciąży powodują, że dziecko urodzi się z bujną czuprynką. Jeśli czujesz się dobrze – łyse. Nie ma to znaczenia! To jest uwarunkowane genetycznie.

Jeśli się przestraszysz i dotkniesz brzuszka, twoje dziecko będzie miało znamię na skórze. Znamiona na skórze są spowodowane nieregularną pigmentacją lub czynnikami genetycznymi – inne „powody” nie istnieją.

Podczas jedzenia nie używaj noża – dziecku grozi rozszczep wargi.

Nie powinnaś przymierzać okularów, gdyż dziecko będzie miało słaby wzrok.

W autobusie miejskim nie podróżuj siedząc tyłem – grozi to ułożeniem się dziecka do porodu pośladkowo, co grozić może cesarskim cięciem.

W czasie ciąży nie ścinaj włosów - grozi to głupotą dziecka.

Nie patrz przez wizjer, bądź dziurkę od klucza – twoje dziecko będzie miało zeza.

Nie patrz długo na obcą osobę, gdyż dziecko będzie podobne do niej.

Nie dziel się z nikim jedzeniem, bo będziesz miała mało pokarmu.

Jeśli jesteś pozytywnie nastawiona do karmienia piersią, karmisz na żądanie, a maluszek chętnie ssie twoją pierś – to produkujesz tyle mleka, ile trzeba. Jeśli pojawiają się problemy związane z niedoborem pokarmu, przyczyn z pewnością należy szukać zupełnie gdzie indziej.

Kiedyś wiara w przesądy była sposobem samoobrony. Stosując się do rad swoich babć i mam, kobiety wierzyły, że uchronią swoje dzieci przed chorobą czy śmiercią – innych sposobów nie znały. W dzisiejszych czasach zabobony należy traktować z przymrużeniem oka - nawet najmniejsza wiara w nie jest kategorycznie zabroniona!

