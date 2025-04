Czym jest?

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest to uszkodzenie narządu trwające ponad trzy miesiące. Początkowo rozwija się skrycie, nie dając przy tym żadnych objawów. Ta częsta i niebezpieczna choroba. PChN we wczesnych stadiach zwiększa ryzyko powstawania miażdżycy i chorób serca. Ostatecznie prowadzi do zatrucia organizmu toksynami mocznicowymi, które uszkadzają prawie wszystkie narządy.

Wraz z pojawieniem się tej choroby występuje brak apetytu, nadciśnienie, anemia i łamliwość kości. Nie leczona PChN prowadzi do niewydolności nerek i konieczności poddawania się dializom (tzw. sztuczna nerka). Liczba chorych leczonych w ten sposób rośnie bardzo szybko. Koszty terapii to ok. 5% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia. Pacjent z PChN prędzej doczeka zgonu wywołanego powikłaniami sercowo-naczyniowymi niż dializy.

Przyczyny:

cukrzyca – wysokie stężenie cukru we krwi;

wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie);

kłębuszkowe zapalenie nerek.

Objawy

PChN z reguły rozwija się skrycie, z początku nie dając żadnych objawów, ale to tylko do momentu, kiedy nerki nie są bardzo zniszczone. Kiedy nasze nerki nie są w najlepszym stanie, wtedy może się pojawić:

uczucie stałego zmęczenia,

problemy z koncentracją,

brak apetytu,

problemy ze snem,

skurcze mięśni (zwłaszcza w nocy),

obrzęk nóg i twarzy,

suchość i swędzenie skóry,

częste oddawanie moczu (zwłaszcza w nocy),

nadciśnienie tętnicze.

Szczególnie zagrożeni i narażeni

Osoby szczególnie zagrożone PChN to przede wszystkim:

osoby chore na cukrzycę i nadciśnienie,

członkowie rodziny pacjenta z chorobą nerek.

Osoby szczególnie narażone na PChN to:

osoby z cukrzycą,

osoby z nadciśnieniem,

osoby z chorobami nerek w rodzinie,

osoby w podeszłym wieku.

Trzy badania wykrywające PChN:

pomiar ciśnienia,

badanie moczu,

oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi (stężenie kreatyniny wzrasta, kiedy połowa miąższu nerek jest zniszczona) + wyliczenie filtracji kłębuszkowej (stężenie kreatyniny we krwi, wiek i płeć).

Artykuł powstał na podstawie informatora „Chroń swoje nerki – Twój filtr życia” wydanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.