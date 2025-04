Czujesz przeszywający ból zębów jedząc lody lub pijąc gorące napoje? To oznaka, że możesz cierpieć na nadwrażliwość. Dowiedz się, co może być przyczyną tej dolegliwości.

1. Cytrusy i napoje gazowane

Na liście produktów, które powodują nadwrażliwość zębów są m.in. cytryny, mandarynki, grejpfruty, kiwi, pikle, a także sos pomidorowy, słodkie i gazowane napoje. Zawierają bardzo dużą ilość kwasów, prowadzących do demineralizacji szkliwa. Po ich spożyciu przepłucz usta wodą, a zęby umyj dopiero 30 minut później.

2. Pasty wybielające

Również pasta do zębów może być szkodliwa. Ale spokojnie, chodzi o tylko o niektóre pasty wybielające. Mają bardzo wysokie RDA, czyli wskaźnik ścieralności szkliwa. Najlepszym rozwiązaniem jest używanie na przemian past wybielających z tymi, które posiadają w swoim składzie związki potasu i aminofluorek.

3. Zbyt twarda szczoteczka

Przyczynami nadwrażliwości może być też zbyt energiczne mycie zębów lub używanie szczoteczki o twardym włosiu. Prowadzi to do obniżenia linii dziąseł i odsłonięcia szyjek zębowych, a także do starcia szkliwa. Zamiast tego myj zęby ruchami okrężnymi, nie dociskając szczoteczki zbyt mocno do ich powierzchni.

4. Uszkodzone zęby

Ukruszone lub pęknięte zęby, w skutek np. urazów, są bardziej wrażliwe na zimne, gorące, kwaśne, słodkie pokarmy i napoje. Nieleczone ubytki mogą prowadzić nie tylko do nadwrażliwości, ale też do poważniejszych dolegliwości np. infekcji tkanek miazgi oraz rozprzestrzenić się do kości i dziąsła. Wszystko to przez bakterie z płytki nazębnej, które wypełniają szczelinę i atakują ząb od środka.

5. Zgrzytanie zębami

Powstaniu nadwrażliwości sprzyja też bruksizm, czyli zaciskanie i zgrzytanie zębów wywołanych stresem. Jeśli i ciebie dotyczy ten problem postaw na specjalne silikonowe wkładki na zęby, które zakłada się na noc. Dzięki temu unikniesz ścierania się szkliwa, prowadzącego do nadrważliwości.

6. Domowe sposoby wybielania

Szczególnie szkodliwe mogą być metody wybielania cytryną, sodą oczyszczoną i solą. Cytryna zawiera kwas, który osłabia szkliwo, kryształki soli uszkadzają powierzchnie zębów, a soda oczyszczona działa podobnie jak papier ścierny. Metody te uszkadzają i szkliwo, i dziąsła, więc lepiej zanim zastosujemy jakąkolwiek metodę poleconą przez znajomych skonsultujmy się ze swoim stomatologiem.

