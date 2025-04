Psychodeliki – galeria

Psychodeliki to wspólna nazwa grupy substancji psychoaktywnych, powodujących u osoby je zażywającej zmiany percepcji, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, halucynacje wzrokowe i słuchowe. Do grupy tej należą zarówno marihuana jak i LSD, muchomor czerwony czy zdelegalizowana niedawno w Polsce Szałwia wieszcza. Choć większość psychodelików nie uzależnia fizycznie, prowadzą najczęściej do daleko idących zmian świadomości, a nawet chorób psychicznych.