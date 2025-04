Dolegliwości pojawiają się około tygodnia przed miesiączką i utrzymują do pierwszego dnia krwawienia. Na szczęście, zazwyczaj wystarczy niewielka zmiana stylu życia i diety, by znacznie je złagodzić.



Masz wahania nastroju

Byle co wyprowadza cię z równowagi lub bez wyraźnego powodu odczuwasz smutek? Nie możesz się skoncentrować? W takim wypadku przyda ci się dodatkowa porcja magnezu i witaminy B6. Jedz ciemny chleb, grube kasze, rośliny strączkowe i orzechy. Możesz też sięgnąć po preparaty witaminowe.

Trapią cię obrzęki

Czujesz się ociężała, puchną ci nogi, a piersi są nabrzmiałe i bolesne? By złagodzić dolegliwości, poćwicz albo idź na spacer. Dobrze ci też zrobi herbatka z mniszka. Ma łagodne działanie moczopędne. Unikaj natomiast soli i obfitujących w nią produktów (np. wędlin, żywności konserwowanej). Zatrzymuje ona wodę w organizmie, więc uczucie ociężałości będzie narastać.

Ciągle pojadasz

Masz niepohamowany apetyt, zwłaszcza na słodycze? Brakuje ci energii i dokuczają ci bóle głowy? By temu zapobiec, staraj się jadać częściej, ale za to mniejsze porcje. Najlepiej zaplanuj posiłki co 3 godziny.

To zapobiegnie spadkom poziomu cukru we krwi. Zamiast batoników i ciasteczek miej zawsze pod ręką zdrowe przekąski, np.: owoce (świeże lub suszone), jogurt, orzechy lub bakalie.

Domowe recepty

Przy wahaniach nastroju pomoże herbatka melisowa: łyżkę suszonych lub świeżych liści melisy zalej szklanką wrzątku i odstaw pod przykryciem na 10 minut. Pij po szklance 3 razy dziennie.