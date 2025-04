Jakie są pierwsze objawy?

W zdecydowanej większości przypadków guz jest wyczuwalny przy badaniu palpacyjnym. Oznacza to, że pacjent samemu, np.: w trakcie kąpieli, może zauważyć i wyczuć przez mosznę obecność masy guzowej. Warto wiedzieć, że tylko u około 10-20% pacjentów nowotwór powoduje dolegliwości bólowe. Innymi symptomami, które powinny budzić niepokój i skłonić pacjenta do szukania pomocy lekarskiej są krwiaki oraz uczucie „ciężkości” jądra.

Większość guzów jądra nie jest rakiem powstałym z tkanki nabłonkowej. Guzy to najczęściej nowotwory powstałe z komórek zarodkowych.

Objawy ogólne takie jak gorączka, osłabienie, utrata masy ciała czy krwioplucie sygnalizują rozsiany proces nowotworowy.

Diagnostyka

Metodą pozwalającą na wstępne postawienie diagnozy jest badanie USG. Ostateczna identyfikacja nowotworu ma natomiast miejsce dzięki pobraniu wycinka zmienionej tkanki. Co ważne, w przeciwieństwie do wielu innych nowotworów, przy podejrzeniu guza jąder bezwzględnie przeciwwskazana jest biopsja cienkogłowa. Postępowanie takie mogłoby doprowadzić do rozsiewu nowotworu. Stosuje się wyłącznie otwartą biopsję podczas operacji.

Innymi badaniami mogącymi ułatwić ocenę zaawansowania zmian są badania krwi, a konkretnie pomiar stężenia markerów tego nowotworu – AFP (alfa-fetoproteina), HCG (gonadotropina kosmówkowa) i LDH (dehydrogenaza mleczanowa).

Leczenie

Sposób terapii zależy od stopnia zaawansowania nowotworu i jego typu histologicznego. Leczenie prowadzi lekarz urolog w konsultacji z onkologiem i ewentualnie innymi specjalistami.

Pierwszym zabiegiem jest operacja usunięcia chorego jądra tzw. orchidektomia. Warto zauważyć, że jej jednostronne wykonanie nie jest przyczyną niepłodności. Na wynik badania histopatologicznego z wyciętego jądra czeka się do 2 tygodni. Po tym czasie na podstawie wyników badania podejmowana jest decyzja o dalszym leczeniu.

Standardowe metody leczenia polegają na chemioterapii, radioterapii (naświetlaniach) i w niektórych przypadkach limfadenektomii pozaotrzewnowej, która polega na wycięciu części węzłów chłonnych. Nowotwory jąder, a zwłaszcza nasieniaki wykazują dużą wrażliwość na te metody badania, dlatego u ponad 90% pacjentów dochodzi do wyleczenia.

Źródło: „Urologia” pod red. Andrzeja Borkowskiego PZWL

