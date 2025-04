Unieruchomienie

Tradycyjne leczenie po urazie sportowym to właściwie unieruchomienie na kilka tygodni uszkodzonego miejsca, najczęściej w gipsie lub bandażu, a potem stopniowy, raczej powolny powrót do aktywności sprzed urazu. Jednak osoby, które kiedykolwiek nosiły gips, wiedzą, że już po tym krótkim czasie „bezruchu” zauważalny jest spadek formy i osłabienie mięśni znajdujących się w unieruchomieniu. Oczywiście, dla kogoś kto trenuje tylko okazjonalnie lub wcale, taki dłuższy powrót do zdrowia, nie zrobi dużej różnicy. Ale już dla wszystkich uprawiających sport wyczynowo oraz dla tych, którzy niełatwo pogodzą się ze spadkiem formy, kilka tygodni bezczynności może być nie do przyjęcia.

Na ratunek – medycyna sportowa

Medycyna sportowa kieruje się trochę innymi zasadami niż zwykła medycyna – przede wszystkim obowiązuje tu aktywne działanie zamiast cierpliwego wyczekiwania. Wykonuje się dużo więcej zabiegów i operacji, korzysta się z najnowszych technik fizjoterapii. Niestety, za to się płaci i to słono. Jednak w dzisiejszych czasach najnowocześniejsza opieka sportowa nie jest już zarezerwowana tylko dla piłkarzy najlepszych europejskich klubów. Specjalistyczne kliniki medycyny sportowej i rehabilitacji znajdują się w całym kraju.

Masaże i inne metody

Podstawową zasadą nowoczesnej rehabilitacji jest jak najszybszy możliwy powrót do wykonywania aktywności fizycznej. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku; nikt nie będzie kazał choremu biegać ze złamaną nogą. Ale większość działań po urazach sportowych nastawiona jest na „uruchomienie” uszkodzonego miejsca. W miarę możliwości może to być ruch aktywny lub pasywny. Technikami stosowanymi w leczeniu są masaże, kinezyterapia lub fizykoterapia. Jeśli uraz tego wymaga, lekarze mogą również zaproponować leczenie operacyjne. Ważne jest, aby zasięgnąć opinii na temat danej kliniki, zanim poddamy się leczeniu.

A dla zwykłych śmiertelników

Opisane wyżej metody leczenia są jednak cały czas dostępne dla niewielu. A poza tym, nie każde skręcenie kostki musi być leczone w najnowocześniejszym centrum medycyny sportowej. W przypadku zwykłej, domowej rehabilitacji również można osiągnąć niezłe efekty. Wszystko zależy od rodzaju i ciężkości urazu. Jeśli leczymy się państwowo, warto spytać lekarza, czy należy nam się rehabilitacja. Pacjenci często nie wiedzą, że przysługuje im leczenie fizjoterapuetyczne, które może obejmować również zabiegi fizykoterapii (czyli prądy, pola elektromagnetyczne, krioterapię).

