Kolonoskopia pozwala obejrzeć jelito grube, wykryć owrzodzenia, przyczynę podrażnień i krwawień czy występujące na jelitach polipy – małe niezłośliwe narośle, z których w przyszłości może się jednak rozwinąć rak. Sprawdź, na czym polega badanie i jak się do niego przygotować?

Na czym polega kolonoskopia?

Kolonoskopia to rodzaj endoskopii, czyli badania umożliwiającego (za pomocą kamery) obejrzenia wnętrza układu pokarmowego. Cienką sondę zakończoną malutką kamerą wprowadza się przez odbyt, dzięki czemu możliwe jest obejrzenie ściany jelita grubego w poszukiwaniu ewentualnych zmian i narośli. Podczas kolonoskopii pacjent leży na boku, a lekarz powoli wprowadza endoskop - przewód grubości palca, wewnątrz którego znajduje się kamera i narzędzia umożliwiające usunięcie polipów czy pobranie tkanek do dalszej diagnostyki. Zależnie od przypadku badanie trwa od 15 minut do godziny.

Jak przygotować się do kolonoskopii?



Szczegółowe wskazówki, jak przygotować się do badania dostaniesz po wypełnieniu ankiety o stanie Twojego zdrowia. Wytyczne dotyczą głównie diety, jaką powinnaś stosować przed zabiegiem, procedury przygotowania przed samym zabiegiem oraz wytycznych odnośnie stosowanych leków. Co powinnaś zrobić przed zabiegiem?

Dieta łatwostrawna. Na dwa dni przed zabiegiem zacznij stosować dietę lekkostrawą - unikaj ciężkich smażonych potraw, tłustych i przetworzonych produktów oraz innych rzeczy, które mogą zalegać w jelitach. Wyklucz z diety produkty zawierające całe ziarna oraz owoce z drobnymi pestkami (np. truskawki czy kiwi)

Aby badanie miało sens w Twoich jelitach nie może znajdować się treść pokarmowa. W tym celu kup w aptece środki przeczyszczające do lewatywy (np. Enema). Pierwszą lewatywę należy wykonać wieczorem przed dniem badanie, kolejną następnego dnia rano. Leki. W przeddzień i w dniu badania należy przyjąć leki, które przyjmujesz na stałe. O tym, jakie leki przyjmujesz (nie zależnie - na stałe czy okazjonalnie) poinformuj lekarza podczas wypełniania ankiety zdrowia.

W gabinecie przed badaniem będziesz miała zrobioną lewatywę. W razie potrzeby podane zostaną też środki uspokajające (standardowo nie robi się znieczulenia). Jeśli dostałaś leki uspokajające, zostajesz jeszcze na krótkiej obserwacji (do 2 godzin). Potem możesz wrócić do domu (nie prowadź auta, niech cię ktoś odwiezie).