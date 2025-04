Termin „retinoidy” wprowadzono w 1976 roku. Obejmuje on witaminę A (retinol) oraz jej naturalne i syntetyczne analogi. Witamina A w organizmie człowieka pełni głównie rolę wzrostową w stosunku do komórek nabłonka. Retinoidy pobudzają wzrost komórek nabłonka, zmniejszają spójność komórek w tkance, wywołują rumień i złuszczanie nabłonków. Powodują zanik gruczołów łojowych oraz rozjaśnienie skóry.

Jak się dzielą retinoidy?

Ze względu na budowę i właściwości wyróżniamy 3 generacje retinoidów:

I generacji - retinoidy naturalne - retinol (witamina A) i jej metabolit retinal, tretinoina, izotretinoina,

(witamina A) i jej metabolit retinal, tretinoina, izotretinoina, II generacji - retinoidy monoaromatyczne, syntetyczne analogi witaminy A (etretinat, acitretina)

III generacji - retinoidy poliaromatyczne (arotynoid, adapalen, tazaroten).

Zastosowanie w dermatologii

Retinoidy są stosowane w leczeniu różnorodnych dermatologicznych schorzeń: trądziku pospolitego i różowatego, łuszczycy, liszaja płaskiego, rogowacenia słonecznego, niektórych postaci raka skóry, tocznia rumieniowatego, brodawek płaskich, rybiej łuski. Retinoidy działają przeciwtrądzikowo, ponieważ hamują rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zmian trądzikowych: Staphylococcus epidermidis, Pityrosporum ovale i Propionibacterium acnes.

Działania niepożądane i przeciwwskazania

Działania niepożądane związane ze stosowaniem retinoidów związane są przede wszystkim z dawką leków i ustępują z reguły po zmniejszeniu dawkowania lub zakończeniu leczenia. U niektórych pacjentów w czasie leczenia pojawia się suchość skóry i błon śluzowych, krtani, spojówek. Obserwowano również bóle stawów, zaburzenia czynności wątroby. Podczas leczenia należy regularnie kontrolować poziom enzymów wątrobowych oraz wykonywać morfologię krwi. Ograniczenia stosowania wymagają pacjenci z niewydolnością wątroby, nerek, cukrzycą i otyłością.

Retinoidy są związkami działającymi teratogennie, czyli uszkadzają rozwijający się w macicy płód. Nie mogą być stosowane u kobiet w wieku rozrodczym bez równoczesnego stosowania antykoncepcji, na cztery tygodnie przed, w trakcie a nawet do dwóch lat po zakończeniu leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zażąda przedstawienia negatywnego wyniku próby ciążowej. Testy te będą wykonywane również w trakcie leczenia.

Decyzję o zastosowaniu retinoidów należy poprzedzić dokładną analizą stanu klinicznego pacjenta oraz porównaniem korzyści wynikających z leczenia z potencjalnymi działaniami ubocznymi i ewentualnymi przeciwwskazaniami, gdyż są to leki obarczone wieloma działaniami niepożądanymi.

