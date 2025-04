Każdego czasem bolą stawy. Kilka kilogramów nadwagi, nadmierny wysiłek (lub przeciwnie – unikanie ruchu), wiek – to czynniki, które mają znaczący wpływ na pojawienie się takich dolegliwości. Niekiedy jednak ból w stawach zwiastuje poważną chorobę – reumatoidalne zapalenie stawów (rzs), które wymaga specjalistycznego leczenia.

Reklama

Co to takiego

Rzs to choroba autoagresywna, czyli taka w której z nieznanych powodów organizm zaczyna atakować swoje tkanki, w tym przypadku stawy. Niestety, jeśli nie zacznie być w porę leczona może dość szybko doprowadzić do niepełnosprawności!

Kiedy do lekarza

Do wizyty w przychodni powinny nas skłonić już pierwsze objawy. Są to ból, i obrzęk stawów oraz ogólne osłabienie. Niektórzy chorzy czują także mrowienie palców rąk lub stóp. Nasilenie bólu i obrzęków może być różne. Od łagodnego, okresowego pobolewania stawów i łatwych do przeoczenia obrzęków, do silnego bólu utrudniającego poruszanie się i obrzęków połączonych z uciepleniem oraz zaczerwienieniem stawu. Niekiedy towarzyszy temu gorączka lub stan podgorączkowy.

Diagnoza

Wstępne rozpoznanie zapewne postawi lekarz pierwszego kontaktu. Najpierw jednak zleci ci wykonanie badania krwi (podwyższone OB świadczy o toczącym się stanie zapalnym) i być może rtg. Aby jednak potwierdzić diagnozę konieczna jest wizyta u reumatologa i wykonanie wielu badań.

Reklama

Leczenie

Niestety, nie da się wyleczyć rzs. To przewlekła choroba, którą ma się już do końca życia. Można jednak zmniejszać jej objawy. Oprócz leków i wlewów dożylnych stosuje się także zabiegi kinezyterapeutyczne i krioterapię. Ostatnie badania potwierdzają również, że wzbogacenie menu w kwasy tłuszczowe omega-3 (np. ryby morskie, olej lniany) zmniejsza sztywność i bóle stawów.