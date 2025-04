Hipogonadyzm pierwotny

Hipogonadyzm pierwotny to taki, gdzie zaburzenie jest zlokalizowane w samych jądrach, co prowadzi do zaburzenia wytwarzania testosteronu oraz gamet czyli plemników. Może to być stan wrodzony, spowodowany nieprawidłowościami genetycznymi lub chorobą matki w czasie ciąży. Hipogonadyzm może powstać także w wieku dojrzałym na skutek stanu zapalnego jąder, stosowanych leków, radio- lub chemioterapii czy urazu mechanicznego. Ten typ hipogonadyzmu jest inaczej nazywany hipergonadotropowym. Funkcja jąder nie jest autonomiczna, ale mają na nią wpływ hormony wydzielane przez przysadkę mózgową, tzw. gonadotropiny. W hipogonadyzmie pierwotnym zaburzone jest wydzielanie testosteronu, spowodowane przez uszkodzone jądra, natomiast mózg działa tak jak trzeba i reaguje na spadek stężenia testosteronu poprzez zwiększone wydzielanie hormonów stymulujących, czyli gonadotropin. W tym typie w badaniach dodatkowych można dostrzec niski poziom testosteronu oraz wysokie stężenie gonadotropin. Leczeniem z wyboru jest substytucyjne podawanie testosteronu.

Hipogonadyzm wtórny

Innym typem jest hipogonadyzm wtórny, spowodowanym patologią toczącą się w mózgu. Na skutek choroby przysadki mózgowej, dochodzi do spadku wytwarzania hormonów stymulujących jadra do pracy. Ten typ hipogonadyzmu to hipogonadyzm hipogonadotropowy. Przyczyną takiego stanu może być nowotwór mózgu, procesy zapalne, urazy czaszki, operacje neurologiczne czy zmiany naczyniowe mózgu. W hipogonadyzmie wtórnym niskie jest stężenie zarówno gonadotropin jak i testosteronu. Sposobem leczenia takiego stanu jest podawanie zsyntetyzowanych odpowiedników hormonów wydzielanych przez mózg. Samo podawanie testosteronu nic nie da.

Czemu należy go leczyć?

Ważne jest rozpoznanie typu hipogonadyzmu, gdyż predysponuje to wybór właściwej metody leczenia. Hipogonadzym nieleczony prowadzi do zaburzeń płodności, a jeżeli występuje on u małych chłopców, także zaburzeń rozwoju. Testosteron to hormon, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie plemników, ale także za rozwój cech wyglądu typowych dla mężczyzny.

