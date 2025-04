Ropień mózgu to ogniskowe, ropne zapalenie mózgu, wywołane zarówno przez bakterie beztlenowe, jak i tlenowe. Inaczej można powiedzieć, że jest to materiał zapalny (ropa), który gromadzi się w jednym miejscu mózgu. Ognisko pierwotne zakażenia znajduje się często w miejscu lub narządzie odległym od lokalizacji ropnia.

Winowajcy…

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, zapalenie ucha środkowego, infekcja dróg oddechowych, próchnica zębów, zapalenie wyrostka sutkowatego, urazy głowy, operacje - to właśnie one mogą być winne powstania ropnia mózgu. Nieleczone, zaniedbane, trwające długo zakażenia powodują, że bakterie mają możliwość szczerzenia się naczyniami krwionośnymi po całym organizmie, w tym także do mózgu. Proces zapalny w zatokach przynosowych czy w uchu środkowym jest wstanie uszkodzić przylegające to tych struktur bariery kostne i oponowe. Bakterie w ten sposób przedostają się do płynu mózgowo-rdzeniowego i mózgu. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu ropnia w wyniku infekcji jest też obniżona odporność (AIDS, immunosupresja po przeszczepie, chemioterapia, sterydoterapia).

Objawy ropnia mózgu

Skąd wiadomo, że proces zapalny występujący w innym miejscu ciała jest powikłany powstaniem ropnia mózgu? Pojawiają się objawy związane ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego (bóle głowy, nudności, wymioty, dezorientacja), infekcją (gorączka, zmęczenie) i uciskiem ropnia na struktury mózgu (niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, napady padaczkowe).

W diagnostyce podstawowe znaczenie ma tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MR). Po podaniu środka cieniującego na zdjęciu z CT widać okrągłe ognisko z pierścieniowatym obrzeżem.

Leczenie

Obejmuje ono antybiotykoterapię, stosowaną u wszystkich chorych, obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. U niektórych konieczna jest też interwencja chirurgiczna i operacyjne usunięcie ropnia. Niezwykle istotne jest zlokalizowanie pierwotnego ogniska infekcji i jego wyleczenie.

Ropień mózgu jest stanem zagrażającym życiu. Jednak, przy odpowiednio szybkim i efektywnym leczeniu objawy zwykle znikają, aż do zupełne wyzdrowienia. Niestety, gdy ropień jest późno wykryty i leczony wiąże się z dość dużym ryzykiem zgonu (śmiertelność 5-20%).

Ropień mózgu nie zdarza się często. Warto jednak o nim pamiętać, gdyż zaniedbania poważnych infekcji mogą doprowadzić do jego powstania.

