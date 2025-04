W tym okresie zarodek jest bardzo wrażliwy na wszelkie szkodliwe czynniki, mogące zaburzyć powstawanie niezbędnych do dalszego funkcjonowania struktur. Dlatego wady powstałe w pierwszych tygodniach ciąży zwykle prowadzą do poronienia.

5 tydzień ciąży

Na początku piątego tygodnia nareszcie można potwierdzić obecność ciąży. Po pierwsze nie pojawia się miesiączka. Ponadto stężenie hCG (hormonu produkowanego przez zarodek po zagnieżdżeniu w macicy) jest już na tyle duże, że domowe testy ciążowe mogą go wykryć i wypadają pozytywnie. W tym tygodniu tworzy się oś zarodka – powstaje struna grzbietowa. Później wokół niej utworzy się kręgosłup. Ponadto naczynia matki łączą się z naczyniami łożyska, dzięki czemu dziecko może otrzymywać odpowiednią ilość tlenu i substancji odżywczych.

W połowie 5 tygodnia ciąży powstaje serce. Niedługo będzie można je uwidocznić w badaniu USG i posłuchać jak bije.

Niestety dla matki to dość trudny okres. Nasilają się dolegliwości związane z ciążą. Piersi już zdążyły się trochę powiększyć i są bolesne i tkliwe. Ponadto pojawiają się poranne mdłości i wymioty.

6 tydzień ciąży

W tym tygodniu powstają zawiązki pozostałych niezbędnych dla życia narządów. Swój rozwój rozpoczyna układ pokarmowy, oddechowy, nerki, narządy płciowe oraz gruczoły (przysadka i tarczyca). W czaszce wyodrębnia się część twarzowa. Mózg natomiast dzieli się na trzy pierwotne pęcherzyki. Naczynia zaczyna wypełniać krew.

Na początku 6 tygodnia (około 22 dnia od zapłodnienia) pojawiają się pierwsze skurcze serca. Jego bicie można już uwidocznić w badaniu USG.

Od tego momentu krew krąży w naczyniach transportując do całego organizmu tlen i substancje odżywcze. Dzięki temu zarodek może dalej rosnąć.

U przyszłej mamy natomiast w tym okresie mdłości i wymioty mogą się nasilić. Poza tym kobiety zaczynają zauważać ciemnienie niektórych okolic ciała – linii łączącej pępek ze spojeniem łonowym, brodawek sutkowych, okolicy pępka oraz narządów płciowych. Może się też pojawić nadwrażliwość skóry na światło słoneczne.

