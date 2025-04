Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy braku przygotowania rodziców do roli, jaką powinni pełnić w zakresie tworzenia silnej, szczęśliwej rodziny oraz umiejętności dotyczących prawidłowego rozwoju i świadomego wychowywania dzieci.

Zarówno partie rządzące, jak i te będące w opozycji, prześcigają się w pomysłach, dzięki którym Polacy zapragną posiadać dzieci wcześniej i mieć ich minimum dwójkę. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju kraju - twierdzą socjolodzy i ekonomiści. Niestety, znaczniej słabiej słyszalny jest głos mówiący o tym, że posiadanie dziecka to konieczność przewartościowania własnego życia, a także wielka odpowiedzialność. Niewiele osób posiada jakiekolwiek przygotowanie do bycia rodzicem. Dobrym, mądrym i świadomym rodzicem!

Problem ten został dostrzeżony przez Fundację Rodzice Przyszłości, która za swój główny cel postawiła sobie stworzenie unikatowego programu edukacyjnego dla rodziców chcących wychowywać swoje dzieci, w sposób umożliwiający im harmonijny rozwój – Programu Integralnego Rozwoju.

Cele kampanii społecznej „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”

uświadomienie rodzicom i dziadkom, jak istotną rolę pełnią w rozwoju dzieci do lat 5;

pokazanie, jaki wpływ na całe życie ma rozwój w tym ważnym okresie;

zachęcenie do sprawdzenia swojej wiedzy w interaktywnym teście opracowanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego;

edukowanie już podczas testu, który pokazuje zależności pomiędzy naszym określonym działaniem i jego wpływem na przyszłość naszego dziecka;

zachęcenie do poszerzania wiedzy dzięki bezpłatnym artykułom, filmom, wywiadom i innym materiałom przygotowanym przez Fundację Rodzice Przyszłości;

coroczna weryfikacja zmian „Świadomości rodzicielskiej” w kolejnych edycjach kampanii.

Skąd pomysł na kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”?



Odpowiada Wojciech Marciszewski, prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości: „Zwróciliśmy uwagę na kilka dosyć istotnych faktów: aby budować mosty, leczyć ludzi lub być prawnikiem trzeba skończyć studia o odpowiedniej specjalizacji, odbyć praktyki i zdać egzaminy; aby jeździć samochodem, trzeba skończyć specjalne szkolenie, przejść badania lekarskie i zdać egzamin; nawet żeby poruszać się rowerem trzeba mieć kartę rowerową.

Taka praktyka pozwala nam uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków wynikających z niekompetencji ludzi wykonujących określone czynności. Teraz wyobraźmy sobie co by było, gdyby każdy mógł wsiąść do samochodu i nim pojechać, każdy mógł przepisywać leki na receptę, każdy mógł wybudować wieżowiec, w którym zamieszkają setki rodzin.

Z biologicznego i społecznego punktu widzenia najważniejszą naszą rolą jest przedłużenie gatunku, wychowanie nowego pokolenia, które w pełni wykorzysta Swój cały potencjał. Do wychowania dobrego, mądrego, zdrowego i szczęśliwego dziecka niezbędna jest silna i szczęśliwa rodzina. Dlaczego zatem my rodzice nie przygotowujemy się do najważniejszej roli w naszym życiu tak jak to robimy w przypadku innych odpowiedzialnych zadań w naszym życiu?

A jak wiemy z przeprowadzanych badań, umiejętności rodzicielskie nie są niestety sprawą instynktu i nie wszyscy rodzice umieją odróżniać właściwe i niewłaściwe metody wychowawcze, nie wiedzą jak przekazywać uniwersalne wartości na bazie których tworzy się światopogląd, jak identyfikować i wspomagać rozwój talentów i inteligencji swoich dzieci.

Zależy nam na tym tworzyć społeczeństwo ludzi, posiadających większy potencjał intelektualny, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, osiągających sukcesy, zdrowych fizycznie i emocjonalnie, szczęśliwych, którzy wyznają szlachetne wartości i potrafią je przekazywać swoim dzieciom."

Test Świadomego Rodzica

Test Świadomego Rodzica zostanie opublikowany 24 października na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl. Zawiera on szereg pytań związanych z każdą z 4 sfer ważnych dla integralnego rozwoju dzieci, na które powinni odpowiedzieć rodzice. Test jest wzbogacony scenkami video ilustrującymi poszczególne sytuacje. To ogólnodostępne, proste w obsłudze, bezpłatne rozwiązanie dające możliwość edukacji przez zabawę. Wyniki testu pozwolą rodzicom uświadomić sobie, które sfery wymagają większej uwagi i wyznaczyć kierunki pracy nad własnymi relacjami z dziećmi, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo.

Kampania społeczna „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami zostali Rzecznik Praw Dziecka oraz Instytut Psychologii Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Patronem Programu Integralnego Rozwoju jest Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Patronem lokalnym działań fundacji jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Kampania społeczna współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Autor: Fundacja Rodzice Przyszłości

