Uważaj na wakacyjne zatrucia!

Wakacje są takim okresem w roku, kiedy odpoczywamy i oddajemy się przeróżnym rozrywkom. Spożywamy więcej owoców, warzyw, lodów, a także degustujemy rozmaite wyroby garmażeryjne. Niestety, ale czasem zjedzenie loda czy jakiejś wybornej szyneczki może skutkować zatruciem pokarmowym, które bardzo może uprzykrzyć nam wakacyjny odpoczynek, a także stać się stanem zagrażającym naszemu zdrowiu lub życiu.

Oto drobnoustroje głównie odpowiedzialne za zatrucia:

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)

Jest jedną z częstych przyczyn zatruć pokarmowych. Możemy się nim zarazić poprzez zjedzenie lodów, wyrobów cukierniczych z kremami, masami, budyniem, głównie na bazie jaj, sałatki z mięsem, nabiału, wszelkich wyrobów garmażeryjnych (szynka, kaszanka, tatar)

i rybnych. Zatrucie objawia się dość szybko, bo od 1 do 6 godzin po zjedzeniu podejrzanego produktu, a jego głównymi symptomami są częste wymioty, ból brzucha i biegunka oraz podwyższona lub obniżona temperatura. Po zaobserwowaniu objawów, należy skontaktować się z lekarzem. Zakażenie bowiem może prowadzić do wstrząsu toksycznego, a w efekcie do zgonu – jeśli w porę nie będzie wdrożone postępowanie medyczne. Aby zapobiec temu zakażeniu należy utrzymywać swoje otoczenie w czystości (gronkowce bytują na różnych powierzchniach, a także w powietrzu), dbać o higienę przygotowywania posiłku (mycie rąk i produktów) oraz nie jeść nadpsutej lub przeterminowanej żywności. Wędlinę, warzywa itp. trzymać osobno w lodówce, unikać jedzenia półsurowych i surowych potraw mięsnych.

Pałeczka Salmonelli (Salmonella species)

Salmonella występuje zarówno u ludzi i zwierząt. Możemy się nią zarazić przez spożywanie jedzenia skażonego odchodami zwierząt, produktów od podejrzanych zwierząt m.in. jaja oraz od zwierząt i ludzi zakażonych lub będących nosicielami tej pałeczki. Jednak najczęściej notuje się zakażenia po spożyciu produktów na bazie z surowych jaj – majonez, kremy do ciast, lody, zupki dla dzieci oraz produkty mięsne – tatar, pasztet, pierogi, galaretki. Zakażenie objawia się po kilku godzinach do trzech dni po zjedzeniu skażonego produktu. Dominuje wówczas osłabienie, bóle brzucha, gorączka, biegunka, bóle mięśniowe i dreszcze. Mogą pojawić się także nudności i wymioty.

Zakażeniu temu, podobnie jak poprzedniemu zapobiegamy poprzez mycie rąk, jedzenia i utrzymanie higieny naszego środowiska. Dodatkowo dbamy o to by rozmrażać dokładnie mięso przed jego gotowaniem, powtórnie go nie zamrażać i dokładnie je gotować. Trzeba też pamiętać by wszelkie mięsa, ryby itp. były przechowywane w lodówce. Ponadto należy jeszcze myć lub parzyć jaja przed zdjęciem lub rozbiciem skorupki oraz unikać spożywania lodów i deserów z nieznanych źródeł. Jeżeli zauważymy u siebie objawy zakażenia, nie zwlekajmy z konsultacja medyczną.

Laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum)

Jest bardzo silną trucizną. Laseczki te występują w glebie, konserwach mięsnych, rybnych, warzywnych i owocowych. Podejrzana puszka z konserwą zwykle jest rozdęta, za wyjątkiem konserw rybnych – gdyż w tym przypadku występuje inny typ jadu, nie powodujący rozkładu i wytworzenia gazów. Objawy zatrucia zależą od ilości spożytego produktu, a zwykle pojawiają się po upływie 12-36 h. Pierwszymi symptomami może być rozbicie, znużenie, zmęczenie, zawroty głowy, zamglone widzenia i suchość w jamie ustnej. Później dołączają się nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, retencja moczu oraz objawy neurologiczne w postaci bólów i zawrotów głowy. W poważnych postaciach zatrucia, dołączają się różne objawy oczne, jak np. brak reakcji źrenic na światło – są szerokie, zez, opadanie powiek, diplopia – widzenie podwójne. Zauważa się również zaburzenia mowy. Do zgonu przyczynia się porażenie mięśni oddechowych. Pobyt w szpitalu i izolacja w tym przypadku są konieczne.

Katarzyna Ziaja