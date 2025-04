Na pytanie odpowiada Józef Haczyński, dr hab. n. med. spec. chorób wewnętrznych

To prawda, zatrucia są szczególnie groźne właśnie podczas upałów, gdy żywność szybciej się psuje, zwłaszcza potrawy z jaj, mięsa, nabiału, ryb, lody, ciasta z kremami. Objawy zatrucia salmonellą to zwykle: bóle brzucha, biegunka, gorączka, nudności, wymioty, odwodnienie. Ciężej chorują dzieci i osoby w podeszłym wieku, a także z obniżoną odpornością. Jersinioza (zakażenie bakteriami Yersinia) występuje głównie u dzieci. Najczęstsze objawy to gorączka, bóle brzucha i biegunka, często z domieszką krwi. Pojawiają się 4–7 dni po zakażeniu i mogą trwać 1–3 tygodnie lub dłużej. U starszych dzieci i osób dorosłych pojawiają się ból po prawej dolnej stronie brzucha i gorączka – objawy te często mylone są z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Aby uchronić się przed zatruciem, produkty spożywcze należy przechowywać w lodówce. Trzeba także uważać, by mięso, które grillujemy, nie było niedopieczone lub pozostawione na świeżym powietrzu w wysokiej temperaturze. Należy myć owoce i warzywa.