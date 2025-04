Samobadanie piersi to najlepsza i najskuteczniejsza metoda „przesiewowa”, która w zaciszu własnego domu pozwala na kontrolę stanu zdrowia kobiety. I niby wiemy, że w rolę własnego lekarza powinnyśmy wcielać się co najmniej raz w miesiącu, jednak różnie z tym bywa... Na zakończenie tegorocznej akcji Różowy Październik, specjalnie dla wciąż poszukujących zachęty i motywacji, mamy rewelacyjny filmik. Do tego, że warto samodzielnie badać piersi, przekonywać was będą przystojni panowie.

W październiku nie szczędziliśmy miejsca na łamach We-Dwoje.pl, byście pamiętały o profilaktyce! Przez cały miesiąc informowaliśmy, przestrzegaliśmy i opowiadaliśmy o raku piersi. To podstępna choroba, godząca w sam środek kobiecości. Mamy nadzieję, że tym samym choć odrobinę przyczyniliśmy się do wzrostu świadomości o tej groźnej chorobie. Bo chociaż o nowotworach piersi od lat mówi się wiele, to widocznie wciąż za mało. Co roku umiera na nie zbyt wiele kobiet. W ramach dodatkowej zachęty do dbania o własne zdrowie, zapraszamy na projekcję filmiku przygotowanego przez organizację "Rethink Breast Cancer". Na stronie fundacji możecie również poszukać specjalnej aplikacji, przypominającej o samobadaniu, dostępnej do ściągnięcia na telefon komórkowy.

Samobadanie piersi

Czujecie się nieco bardziej zachęcone? Możemy zatem przejść do meritum. Dla wszystkich pań, które nie znają angielskiego lub instruktaż samobadania piersi wolą mieć rozpisany krok po kroku, przypominamy praktyczny opis, jak prawidłowo samodzielnie zbadać piersi:

Jeśli dobrze poznasz swoje piersi, z łatwością wykryjesz każdą nieprawidłowość. I naprawdę niepotrzebne są szczegółowe wskazówki dotyczące samobadania, ponieważ jego zasada jest prosta: dokładnie oglądając piersi oraz delikatnie je uciskając.

1. Aby ułatwić zbadanie całej piersi i opisanie miejsca stwierdzonej zmiany, można podzielić pierś na cztery części. Dzięki regularnemu badaniu można nauczyć się odróżniać to, co jest prawidłowe, od zmian patologicznych.

2. Aby sprawdzić prawą pierś, połóż się wygodnie z prawą ręką pod głową. Uciskaj, pierś delikatnie, lecz zdecydowanie trzema palcami lewej ręki, rozpoczynając od szczytu pachy, wzdłuż, dolnego brzegu w kierunku klatki piersiowej, a następnie wzdłuż górnego brzegu, przez środek w różnych pozycjach, trzeba sprawdzić, czy nie pojawiły się zmiany koloru, kształtu, konsystencji, czy nie są one zmarszczone, wciągnięte lub zbyt twarde.

3. Zawsze też trzeba badać węzły chłonne. Badanie najlepiej przeprowadzać tydzień po miesiączce, a u kobiet starszych zawsze w tym samym dniu miesiąca. I tak do końca życia, gdyż im kobieta starsza, tym bardziej zagraża jej rak piersi.



Pamiętaj, że nikt nie zadba o Twoje zdrowie, lepiej niż Ty sama!