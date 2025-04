Nefropatia IgA

Choroba ta związana jest z odkładaniem się nieprawidłowych kompleksów immunologicznych w nerkach. Ich obecność w owych narządach jest niepożądana, gdyż mają one potencjał do czynienia w nich uszkodzeń, mimo że nie są one substancjami toksycznymi. Delikatne struktury kłębuszków nerkowych bardzo łatwo można narazić na zranienie ze względu na fakt ich wysokiej wrażliwości na kontakt z wszelkimi substancjami, które nie powinny się znajdować w nerkach.

Schorzenie to jest bardzo podstępne. Z racji swojej specyfiki daje bardzo niewiele objawów klinicznych. Pierwszym symptomem choroby jest najczęściej epizod krwiomoczu, który samoistnie przemija. Pojawia się najczęściej po infekcji górnych dróg oddechowych (grypie lub przeziębieniu). Pacjenci zwykle nie są w stanie powiązać ze sobą tych dwóch faktów i nie zgłaszają się do lekarza, ignorując fakt jednorazowego krwiomoczu. W tym czasie natomiast, w ich nerkach rozwija się choroba, prowadząca nieuchronnie do stanu niewydolności nerek.

Nefropatia IgA może także towarzyszyć innym chorobom, takim jak reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza czy nieswoiste zapalenia jelit. Jest wtedy określana jako postać wtórna do zaburzeń immunologicznych, wywołanych w organizmie przez chorobę podstawową. Leczenie nefropatii IgA obejmuje podawanie leków immunosupresyjnych (w tym także sterydów) oraz obniżających ciśnienie krwi (gdyż zwykle w przebiegu tej choroby dochodzi do jego wzrostu).

Nefropatia polekowa (analgetyczna)

Jest to coraz częściej pojawiająca się postać nefropatii. Wzrost jej występowania w populacji wiąże się ze wzrostem używania przez pacjentów niesterydowych leków przeciwzapalnych, które dostępne są aptekach i innych punktach sprzedaży bez recepty. Jako że stosowanie tych leków nie podlega kontroli lekarskiej, pacjenci bardzo chętnie je biorą, nie mając świadomości, jak bardzo uszkadzają swoje nerki.

Inną odmianą nefropatii polekowej jest nefropatia kontrastowa, która także związana jest z używaniem środków farmakologicznych, a konkretnie – tych, używanych do diagnostyki obrazowej, w której wymagane jest podanie środka cieniującego (kontrastu).

Nefropatia toczniowa

Jest to rodzaj uszkodzenia nerek, który pojawia się w przebiegu choroby ogólnoustrojowej – tocznia rumieniowatego. Na skutek masywnego białkomoczu oraz procesów immunologicznych, towarzyszących toczniowi, dochodzi do stopniowego uszkodzenia kłębuszków nerkowych oraz spowolnienia ich własnej czynności filtracyjnej. Nefropatia toczniowa jest jednym z elementów obrazu klinicznego tocznia rumieniowatego układowego i dochodzi do niej praktycznie u wszystkich osób, cierpiących na to schorzenie.

